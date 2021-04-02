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"Укравтодор" планирует начать строительство Северного обхода Днепра в этом году

Строительство Северного обхода Днепра в рамках президентской программы "Большое строительство" планируется начать в 2021 году.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Telegram.

"Сейчас мы ведем переговоры с Министерством финансов Украины о том, чтобы начать работы на Северном обходе Днепра. Одному из крупнейших мегаполисов Украины крайне необходима современная обходная дорога. В рамках Большого строительства в 2020 году мы уже доказали, что умеем быстро и качественно возвращать инвестиции и завершать долгострои", - рассказал координатор президентской программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко.

В сообщении "Укравтодора" также указывается, что дорожные планы на 2021 год - обновление и строительство 387 км государственных дорог

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Джерело:  Telegram
Дніпро (516) будівництво (2227) Укравтодор (724)


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