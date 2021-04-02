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Нацбанк зафиксировал отток инвестиций из Украины впервые за последние пять лет

Нацбанк зафиксировал отток инвестиций из Украины впервые за последние пять лет

В 2020 году чистый отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил $868,2 млн по сравнению с их чистым притоком на $5,86 млрд в 2019 году.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), таким образом отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из Украины зафиксирован впервые с 2015 года, когда он составил $458 млн, передает FinClub.

В частности, в первом квартале 2020 года НБУ зафиксировал чистый отток ПИИ в $1,6 млрд, обусловленный изъятием реинвестируемых доходов реального сектора, которое по предварительной методологии составило $540 млн.

Отток капитала по финансовому счету (чистое кредитование) в прошлом году составил $4,6 млрд (в 2019 году чистый приток составил $10,1 млрд) и был обусловлен преимущественно операциями частного сектора.

По данным НБУ, в 2016 году приток ПИИ составил $3,81 млрд, в 2017 году – $3,69 млрд, в 2018 году – $4,45 млрд, в 2019 году – $5,86 млрд.

Наиболее успешным в плане привлечения иностранных инвестиций был 2008 год, когда инвесторы вложили в экономику Украины $10,8 млрд.

С июня 2020 функции публикации данных по ПИИ окончательно переданы из Государственной службы статистики в Нацбанк.

Автор: 

Джерело:  FinClub
інвестиції (1533) НБУ (9308) інвестори (303)


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Топ коментарі
+19
Відтік інвестицій, мінусовий ВВП (причому ВВП пішов у мінус з січня 2020, тобто ДО епідемії), шалений ріст цін - зебіли, ви за це голосували???
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02.04.2021 20:04
+19
о, а няні де ж? інвестиційні? зе-лупа, де твої няні?
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02.04.2021 20:34
+15
ЗеБiльна шобла все провалила, нема нi одного напрямку, де не вiдбувався би повний капєц...якi ще сюрпризи чекають всiх нас до кiнця ************* шмарклi?
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02.04.2021 20:40
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Відтік інвестицій, мінусовий ВВП (причому ВВП пішов у мінус з січня 2020, тобто ДО епідемії), шалений ріст цін - зебіли, ви за це голосували???
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02.04.2021 20:04 Відповісти
Це все не має великого значення, бо Україні потрібні інвестиції в десятки або навіть в сотні мільярдів доларів на рік і коливання інвестиції в 1-2 млрд. доларів туди-сюди це взагалі не показник. Можна сказати що ситуація була поганою і лишилась поганою і зміниться на краще коли розмір прямих інвестиції в Україну перевищить хоча б 20 млрд. доларів на рік. Поки що приватні особи, заробітчани, передають в Україну більше 20 млрд. доларів на рік і економіка України живе виключно за ці гроші. Якщо прямі іноземні інвестиції стануть більшими ніж переводи заробітчан, тоді можна говорити про якесь покращення ситуації, а поки що це обговорення смішних сум.
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03.04.2021 18:24 Відповісти
Ну при Ющі було 8-11 млрд. на рік і це були найкращі показники в історії... А потімм нарід обрав яника...
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03.04.2021 18:36 Відповісти
о, а няні де ж? інвестиційні? зе-лупа, де твої няні?
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02.04.2021 20:34 Відповісти
Голодні няні пооб'їдали інвесторів.
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04.04.2021 01:14 Відповісти
ЗеБiльна шобла все провалила, нема нi одного напрямку, де не вiдбувався би повний капєц...якi ще сюрпризи чекають всiх нас до кiнця ************* шмарклi?
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02.04.2021 20:40 Відповісти
Я считаю что экономическую теорию нужно с 4 класса преподавать Чтобы голосовавшие за Бубочку-это были-бы совсем отморозки
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02.04.2021 23:03 Відповісти
Они прогуляют уроки как и "найвеличнiший"
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04.04.2021 21:32 Відповісти
И кто это зделал?
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03.04.2021 07:53 Відповісти
Да, вот-вот, кто это зделал вместе?
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05.04.2021 06:14 Відповісти
Ща мендель задвинет пару твитов и инвесторы вернется
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03.04.2021 08:12 Відповісти
На клык возьмёт
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05.04.2021 06:14 Відповісти
Кина не будет, электричество кончилось.....
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03.04.2021 10:08 Відповісти
"запахло "весной" ...."
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03.04.2021 10:37 Відповісти
Погодите, а где же привезенные зеленским 5 лярдов инвестиций из омана? а 3 лярда - из эмиратов?! Это что получается, зелупенфраер всех ******?!
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03.04.2021 12:10 Відповісти
Єдиним надійним і стабільним інвестором для України залишаються заробітчани, які додатково вливають в економіку країни 15-20 млрд. доларів щорічно. А так звана "влада", а по факту організована злочинна група, благополучно виводить( краде) ці гроші в офшори💸💸💸(
От така куйня малята 🤦🤦🤦
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04.04.2021 13:53 Відповісти
Рыги и свинарчуки выводят (или не вводят, как по-прежнему) наворованное
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03.04.2021 12:50 Відповісти
"Суды впервые за пять лет обошли коррупцию в рейтинге для инвесторов-***"-вот ответ.
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03.04.2021 15:28 Відповісти
Нарид выбрал Клоуна в президенты. Я вобще удивляюсь что Украина аж 2 года при Нелохе продержалась. И большие сомнения что страна еще 3 года переживет правление зеленых аферистов
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04.04.2021 15:56 Відповісти
люмпенам инвестиций не дают
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04.04.2021 16:03 Відповісти
Інвестиційний дощ... Шкода, що з лайна... Ну що ж... бачили очі...
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04.04.2021 21:34 Відповісти
Какой бизнес показатель ни возьми - везде у зеленых провал.
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05.04.2021 06:12 Відповісти
Потому что единственный вид бизнеса, который клоун ЗЕ знает - это концерты и гастроли.

Походу он только этим и занят до сих пор.
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05.04.2021 08:27 Відповісти
И шо даже не помогают "няни" Коломойского, обыски СБУ, рейдинг СН, наезды продажных судов?

Странно...
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05.04.2021 08:25 Відповісти

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