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Зеленский объявил о введении санкций против "ТОП-10" украинских контрабандистов (обновлено)

Зеленский объявил о введении санкций против

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании в пятницу, 2 апреля, принял решение о введении персональных санкций против лиц, причастных к организации контрабанды.

Как передает БизнесЦензор, об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении по итогам заседания СНБО.

Президент отметил, что по расчетам экспертов убытки из-за контрабанды для госбюджета достигают 300 млрд грн, из них более 100 млрд грн составляют убытки из-за неэффективной работы таможни.

"Сегодня впервые в истории Украины введены персональные санкции, в частности, заблокированы активы и имущество лиц, которых по аналичтиеским данным аппарата СНБО и по данным СБУ, можно назвать "топ-10" украинской контрабанды", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что "это первая десятка, но точно не последняя".

Он добавил, что кроме этого отстранены от работы десятки сотрудников таможенных органов.

Зеленский также сообщил о подготовке изменений в законодательство, которыми будет введена криминализация недостоверного таможенного декларирования.

Впоследствии секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уточнил имена лиц "топ-десятки украинских контрабандистов", против которых Украина ввела персональные санкции.По его словам, в этот список вошли Иван Бокало, Валерий Пересоляк, Юрий Кушнир, Александр Еримичук, Орест Фирманюк, Вадим Альперин, Александр Чудаков, Виктор Шерман, Александр Кравченко, Владимир Дидух. 

Автор: 

Зеленський Володимир (2514) контрабанда (246) санкції (4409) Державна митна служба (473)


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Топ коментарі
+25
В цивилизованных странах контрабандистов ловят и сажают решением суда, а у нас вводят санкции выборочно решением РНБО. Странно. Наводит на мысль о переделе рынка.
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02.04.2021 20:27
+13
Когда придёт черёд дяди Бени?
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02.04.2021 20:29
+11
Скоро оно санкции введет против воров и убийц (топ 10), потом против всех плохих и:
1. уголовный кодекс на свалку;
2. судей - туда же;
3. адвокаты сами в дворники подадутся
зе везде сам порядок наведет, а что? на рояле получилось, теперь и на стране можно так же!
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02.04.2021 20:27
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02.04.2021 19:30 Відповісти
накажут показательно 15-20 обычных сумочников и громко отчитаются.
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02.04.2021 19:36 Відповісти
хорошо лижешь, браво, это неподражаемо...
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03.04.2021 00:42 Відповісти
Прибираж конкурентів? Хоча може то Байден пригрозив, вибачте, надихнув.
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02.04.2021 19:58 Відповісти
Скоро оно санкции введет против воров и убийц (топ 10), потом против всех плохих и:
1. уголовный кодекс на свалку;
2. судей - туда же;
3. адвокаты сами в дворники подадутся
зе везде сам порядок наведет, а что? на рояле получилось, теперь и на стране можно так же!
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02.04.2021 20:27 Відповісти
В цивилизованных странах контрабандистов ловят и сажают решением суда, а у нас вводят санкции выборочно решением РНБО. Странно. Наводит на мысль о переделе рынка.
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02.04.2021 20:27 Відповісти
Когда придёт черёд дяди Бени?
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02.04.2021 20:29 Відповісти
При шмаркле - никогда.
Беня может много рассказать и доказать!))
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03.04.2021 00:18 Відповісти
ОЛИХЕРГИ ИЛИ ОЛИХУЙГИ ИЛИ ******* -ВСЕ ЗАКОНА
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03.04.2021 22:21 Відповісти
опять 25. Без суда и следствия санкции -это полный провал в судах Украины и ОБСЕ по правам человека и миллионные компенсации из казны . Десятку правоохранительных и антикоррупционных контор некогда этим заниматься -они кошмарят оппозицию и патриотов.
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02.04.2021 20:57 Відповісти
Надзвичайно вдале фото в заголовку статті!
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02.04.2021 21:45 Відповісти
Йой, ай Гийзові пенсійну картку заблокували, а він ли перевіз півблока цигарок родичу в Мадярщині... Що ся коїть?...
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02.04.2021 21:47 Відповісти
Я вижу Бубочке понравилось. Издал указ - и рыбка сама запрыгнула в кастрюлю. Только вот расхлебывать эту бурду будут зетипиллы. Охфис простых решений в действии.
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02.04.2021 21:52 Відповісти
Ващета контрабандистов сажают а не объявляют им санкции
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02.04.2021 21:53 Відповісти
А правовые последствия этих "санкций"? Блокировка активов...
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02.04.2021 22:13 Відповісти
Такими"санкциями" Байдену глазки не замылить. Эти контрабасисты не из рогатки пачку примы через Тису швыряли, а заносами в конкретные кабинеты обеспечивали "проход" фур, вертушек, контейнеров, сухо- и мокрогрузов и прочих эшелонов. И уже два годика в этих уютных кабинетах сидят те, кого туди... позатою "весною посаджали".
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02.04.2021 22:56 Відповісти
КОГО ОНО ОПЯТЬ -хочет нипать
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03.04.2021 22:22 Відповісти
Список Беня составлял?!
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03.04.2021 00:14 Відповісти
Контрабандисты введут санкции против зеленскава, что дальше, шапито?
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03.04.2021 07:55 Відповісти
Дебіл млять.
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03.04.2021 08:19 Відповісти
Зеленский объявил о введении санкций против "ТОП-10" украинских контрабандистов - Цензор.НЕТ 4175
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03.04.2021 08:28 Відповісти
Досить вже дерибанити Україну і ділити сфери впливу.Почніть вже хоч якісь реформи. Не вмієте - то попросіть допомоги в тих же американців. У них є досить відповідних спеціалістів. Не відмовлять. Тільки робіть що-небудь!
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03.04.2021 12:28 Відповісти
Він змінив кількість цяцок на свїй шиї з 12 до 16, та прапор теперича треба спускати, коли барин буде за кордоном, тобто траур по хазяіну по всій країні. Яких ще вам реформ не вистачає?
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03.04.2021 13:00 Відповісти
Важко, коли в твоїй країні президент - дегенерат-наркоман, який має мислення п'ятирічної дитини. Йому навколишні аферисти дали чергову іграшку - санкції, ось він тепер і носиться з ними як ідіот. Коли ж це вже закінчиться?
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03.04.2021 12:53 Відповісти
интересная в Украине власть

оказывается ответсвенность за контрабанду теперь регулируется не уголовным кодексом, а санкциями
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03.04.2021 19:35 Відповісти
При президенте Порошенко заблокировали в Украине 86 российских каналов, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», так что не работают до сих пор - это была «зрада», которой мир не видел.
При Зеленском три заблокированные телеканалы Медведчука начинают работать уже через месяц под новым брендом - это победа и «а, что и так можно было». Почему так произошло? Наверное, на эту тему стоит провести заседание СНБО.
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03.04.2021 20:23 Відповісти
А контрабандисты это отдельный класс? Они что при гос. должностях? За ними последнее слово? Может их кто-то благословил? Фамилии в студию....
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04.04.2021 00:00 Відповісти
Якщо злочин та злочинець відомі правосуддю а правоохоронні органи не затримують злочинця то висновок лише один - ждуть хабар і не просто ждуть а оголосоивши про злочин і про імя злочинця до суду просто нахабно цей хабар вимагають. От побачите жодного з перерахованих контрабандистів не посадять.
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04.04.2021 00:19 Відповісти
Вот это борьба с олигархами ,взяли переложили налоги как с кассовыми аппаратами в каждый дом, тут тоже налоги только на импорт переложат на население,цены вырастут потребление упадет стало быть поступление в бюджет тоже , вернее поступления может и выростут , но не на много тем более аппетитных 300 миллрд, которые хотят содрать с населения и пустить на откаты с дорог, так а в замен импорта товары народного потребления производиться не будут, здесь не олигархическая монопольная экономика нужна,как в Украине во всех базовых секторах экономики, начиная от финансов и заканчивая, газом,, э/э, удобрений, а конкурентная, для этого одинаковые для всех условия нужны,тогда и получаются конкурентный товар. Ну а олигархи как не платили ренту с природных ресурсов и налоги с украинского рынка, так и не платят, с чего бы это? Вопрос конечно риторический,- очень жрать хочется.
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04.04.2021 00:41 Відповісти
в следующую пятницу будут санкции против коронавируса и вакцина нам не понадобится
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04.04.2021 06:58 Відповісти
https://ukranews.com/news/765928-tsep-na-znake-prezidenta-zelenskij-udlinil-na-4-zvena Цепь на знаке Президента Зеленский удлинил на 4 звена
Соответствующий указ №125/2021 от 29 марта опубликован на официальном сайте главы государства.
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04.04.2021 08:24 Відповісти
Чергова "кумедія":- трошки забулися Фірташек, Ахметок і...!!!- ще один "караючий" орган!!!
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04.04.2021 12:46 Відповісти
Зеленский объявил о введении санкций против "ТОП-10" украинских контрабандистов - Цензор.НЕТ 2143
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04.04.2021 14:43 Відповісти
"Зеленский объявил о введении санкций против "ТОП-10" украинских контрабандистов" - контрабандистам от этих санкций холодно или жарко?
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04.04.2021 18:48 Відповісти
После таких высеров и незнаний элементарнейших основ юриспруденции , весь юрфак криврожской бурсы , которая диплом юриста Ослу выдала , обязан застрелиться в полном составе.
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04.04.2021 19:27 Відповісти
Агласітє вєсь спісок, топових контрабандістов...Пжалуста...
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04.04.2021 20:20 Відповісти

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