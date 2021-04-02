Зеленский объявил о введении санкций против "ТОП-10" украинских контрабандистов (обновлено)

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании в пятницу, 2 апреля, принял решение о введении персональных санкций против лиц, причастных к организации контрабанды.

Как передает БизнесЦензор, об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении по итогам заседания СНБО.

Президент отметил, что по расчетам экспертов убытки из-за контрабанды для госбюджета достигают 300 млрд грн, из них более 100 млрд грн составляют убытки из-за неэффективной работы таможни.

"Сегодня впервые в истории Украины введены персональные санкции, в частности, заблокированы активы и имущество лиц, которых по аналичтиеским данным аппарата СНБО и по данным СБУ, можно назвать "топ-10" украинской контрабанды", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что "это первая десятка, но точно не последняя".

Он добавил, что кроме этого отстранены от работы десятки сотрудников таможенных органов.

Зеленский также сообщил о подготовке изменений в законодательство, которыми будет введена криминализация недостоверного таможенного декларирования.

Впоследствии секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уточнил имена лиц "топ-десятки украинских контрабандистов", против которых Украина ввела персональные санкции.По его словам, в этот список вошли Иван Бокало, Валерий Пересоляк, Юрий Кушнир, Александр Еримичук, Орест Фирманюк, Вадим Альперин, Александр Чудаков, Виктор Шерман, Александр Кравченко, Владимир Дидух.