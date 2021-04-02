Зеленский объявил о введении санкций против "ТОП-10" украинских контрабандистов (обновлено)
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании в пятницу, 2 апреля, принял решение о введении персональных санкций против лиц, причастных к организации контрабанды.
Как передает БизнесЦензор, об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении по итогам заседания СНБО.
Президент отметил, что по расчетам экспертов убытки из-за контрабанды для госбюджета достигают 300 млрд грн, из них более 100 млрд грн составляют убытки из-за неэффективной работы таможни.
"Сегодня впервые в истории Украины введены персональные санкции, в частности, заблокированы активы и имущество лиц, которых по аналичтиеским данным аппарата СНБО и по данным СБУ, можно назвать "топ-10" украинской контрабанды", – сказал Зеленский.
Президент отметил, что "это первая десятка, но точно не последняя".
Он добавил, что кроме этого отстранены от работы десятки сотрудников таможенных органов.
Зеленский также сообщил о подготовке изменений в законодательство, которыми будет введена криминализация недостоверного таможенного декларирования.
Впоследствии секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уточнил имена лиц "топ-десятки украинских контрабандистов", против которых Украина ввела персональные санкции.По его словам, в этот список вошли Иван Бокало, Валерий Пересоляк, Юрий Кушнир, Александр Еримичук, Орест Фирманюк, Вадим Альперин, Александр Чудаков, Виктор Шерман, Александр Кравченко, Владимир Дидух.
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1. уголовный кодекс на свалку;
2. судей - туда же;
3. адвокаты сами в дворники подадутся
зе везде сам порядок наведет, а что? на рояле получилось, теперь и на стране можно так же!
Беня может много рассказать и доказать!))
оказывается ответсвенность за контрабанду теперь регулируется не уголовным кодексом, а санкциями
При Зеленском три заблокированные телеканалы Медведчука начинают работать уже через месяц под новым брендом - это победа и «а, что и так можно было». Почему так произошло? Наверное, на эту тему стоит провести заседание СНБО.
Соответствующий указ №125/2021 от 29 марта опубликован на официальном сайте главы государства.