Из Фонда регионального развития использовали 90% предусмотренных в 2020 году средств

В 2020 году на региональные проекты Государственным фондом регионального развития было использовано 90% средств, предусмотренных государственным бюджетом.

Как сообщает пресс-служба Минрегиона, в прошлом году удалось повысить процент освоения средств ГФРР, ведь в 2015-2019 годах регионы осваивали только около 79% средств.

Так, в 2020 году из ГФРР было профинансировано 4,9 млрд грн. Половину из этих средств получили образовательные проекты. На втором месте по объему финансирования – спортивные объекты (22%). Значительная часть ГФРР была направлена ​​на здравоохранение – 12,2%. Почти одинаковый процент ГФРР – 5% и 6% соответственно – получили дорожно-транспортные проекты и проекты водоснабжения. Всего за счет ГФРР в 2020 году реализованы 284 проекта.

Как и в прошлые годы, финансирование ГФРР в 2020 году составило менее 1% от доходов общего фонда государственного бюджета, а именно такой процент предусмотрен Бюджетным кодексом.

"В этом году ситуация аналогичная – в госбюджете на 2021 для ГФРР предусмотрено 4,5 млрд грн. Это вполовину меньше, чем предусмотрено Бюджетным кодексом. В этом году эта сумма должна составлять 9,6 млрд грн", – отмечается в сообщении министерства.

В Минрегионе напомнили, что перечень проектов, которые будут финансироваться из ГФРР в 2021 году уже сформирован. В этом году за счет ГФРР финансируются проекты двух приоритетов – это качественное восстановление инфраструктуры в регионах и проекты экономического развития. Всего для финансирования отобраны около 300 проектов.