SkyUp запустит полеты из четырех городов Украины в Албанию

Авиакомпания SkyUp в летней навигации 2021 года запустит масштабную полетную программу в столицу Албании Тирану сразу из четырех городов Украины - Киева, Харькова, Львова и Запорожья.

В пик сезона лоукостер будет выполнять на всех маршрутах сразу по 11 рейсов в неделю, передает avianews.com.

Первым, 25 апреля, SkyUp запустит маршрут Киев-Тирана из аэропорта "Борисполь". Вначале авиакомпания будет выполнять полеты по четвергам и воскресеньям, а позже добавит еще три еженедельных рейса - по понедельникам, средам и субботам.

Минимальная цена авиабилетов Киев-Тирана начинается от 2000 грн в одну сторону по тарифу Basic. Он включает перевозку только ручной клади с габаритами до 55х40х20 см и весом до 9 кг.

27 мая SkyUp откроет рейсы Харьков-Тирана. Они будут выполняться по понедельникам и четвергам. Цены на авиабилеты начинаются от 2300 грн в одну сторону по тарифу Basic.

30 мая SkyUp выйдет на линию Львов-Тирана. Лоукостер будет летать по этому маршруту по четвергам и воскресеньям. Цена авиабилетов по тарифу Basic начинается от 2000 грн в одну сторону.

31 мая SkyUp запустит маршрут Запорожье-Тирана. Из этого украинского города в Албанию можно будет вылететь по понедельникам и четвергам. Авиабилет в одну сторону по тарифу Basic обойдется минимум в 2100 грн.

Купить авиабилеты на рейсы SkyUp в Албанию можно на сайте авиакомпании. В процессе покупки можно заказать дополнительные услуги, например, перевозку багажа, дополнительной ручной клади, выбор места или питание.

Туристы из Украины могут въехать в Албанию без ограничений. Для поездки не нужно делать ПЦР-тест на коронавирус, но можно оформить туристическую страховку, которая покрывает лечение в том числе от COVID-19.

По возвращению в Украину необходимо отправиться на 14-дневную самоизоляцию. Этого можно избежать, если сдать тест на коронавирус методом ПЦР перед вылетом из Албании или уже по возвращении в Украину. Пункты тестирования расположены в том числе в аэропортах.