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Зеленский заявил о возвращении трубопровода окружения Медведчука в собственность Украины

Зеленский заявил о возвращении трубопровода окружения Медведчука в собственность Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении в собственность Украины решением Совета национальной безопасности и обороны участка нефтепровода "Самара-Западное направление", причастным к экспроприации грозит уголовная ответственность.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении по итогам заседания СНБО, передает Интерфакс-Украина.

"Во исполнение решения СНБО от 19 февраля 2020 года произошло возвращение стратегического нефтепровода, незаконно отчужденного у государства. В процессе передачи выявилось, что на протяжении 2017-2019 годов было уничтожено почти 400 километров нефтепровода. Это диверсия, последствием которой будут уголовные дела и уголовная ответственность. Причастным к этому особам скажу коротко цитатой из известной комедии: "Ваше дело – труба", – заявил Зеленский.

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Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский свои указом ввел в действие решение СНБО от 19 февраля, которым поручено предпринять неотложные меры для возвращения имущества нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс" государству.

После этого суд арестовал часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", которым управляла компания "Прикарпатзападтранс", связанная с окружением Виктора Медведчука. Имущество этой компании, включая дизтопливо в трубопроводе, передано на хранение государственной "Укртранснафте".

В 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявила о продаже "Прикарпатзападтранса" швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера. По данным СМИ, он связан с окружением Виктора Медведчука.

В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика).

Продажи топлива из трубы уже в самой Украине контролирует группа Proton Energy Ниссана Моисеева, который также связан с Медведчуком. Моисеев утверждает, что с Медведчуком у него не деловые, а дружеские отношения.

Кроме того, СНБО ввел санкций в отношении лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума российского президента Виктора Медведука, его жены Оксаны Марченко и окружения. На жену и окружение Медведчука оформлен бизнес депутата. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции введены из-за расследования СБУ о причастности Медведчука к финансированию терроризма (ст. 258-5 УК Украины).

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
Зеленський Володимир (2514) Медведчук Віктор (358) нафтопровід (285)


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Так оказывается этот трубопровод был не действующим и его просто резали на металл? Теперь понятно почему именно этот ржавый трубопровод попал под "санкции" и более ничего. Ну и что теперь держава будет с ним делать? Дорезать на металлолом?. Кстати а сколько километров его ещё осталось недорезанного? 10? 20?.
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02.04.2021 20:59 Відповісти

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