В Украине количество новых случаев COVID-19 впервые превысило 20 тысяч

По состоянию на 3 апреля в Украине за сутки зафиксировали 20 341 случай заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 809 детей и 473 медработника, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

Также госпитализировали 5 186 человек, умерло 396 пациентов, выздоровело – 9 166. При этом совершили 128 492 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (2 053), Львовской (1 538), Одесской (1 521), Харьковской (1 470) и Днепропетровской (1 433) областях.

За все время пандемии в Украине заболел 1 731 971 человек, выздоровело – 1 342 536, летальных случаев зафиксировали 34 075, также провели 8 297 800 тестов.

От начала кампании вакцинации в Украине привили 286 647 человек, за прошедшие сутки – 18 814.

Днем ранее, 2 апреля, сообщали о 19 893 новых случаях заболевания, 1 апреля – о 17 569, 31 марта сообщили о 11 226 случаях, 30 марта – о 10 533, 29 марта за сутки заболело 8 346 человек.