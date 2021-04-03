По итогам заседания СНБО отстранили 100 сотрудников таможни
Более 100 работников Государственной таможенной службы, среди которых 17 руководителей, были отстранены 2 апреля от исполнения должностных обязанностей после заседания Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.
"Кроме персональных санкций относительно круга лиц, деятельность которых связывают с контрабандой, предпринимаются меры касательно должностных лиц таможенных органов, которые могут быть причастными к коррупционным действиям", – говорится в сообщении.
В пресс-служба добавили, что от выполнения обязанностей отстранены:
- в Одесской таможне – 22 работника;
- в Закарпатской – 23 работника;
- в Киевской – 8 работников;
- в Волынской – 23 работника;
- в Галицкой – 46 работников;
- в Буковинской – 3 работника.
Напомним, 2 апреля СНБО принял решение о введении персональных санкций против лиц, причастных к организации контрабанды. Президент Владимир Зеленский сообщил, что по расчетам экспертов убытки из-за контрабанды для госбюджета достигают 300 млрд грн, из них более 100 млрд грн составляют убытки из-за неэффективной работы таможни.
"Сегодня впервые в истории Украины введены персональные санкции, в частности, заблокированы активы и имущество лиц, которых по аналичтиеским данным аппарата СНБО и по данным СБУ, можно назвать "топ-10" украинской контрабанды", – сказал Зеленский.
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