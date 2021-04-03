Хакер в Винницкой области украл банковские данные 20 тысяч человек, – Нацполиция

Полиция разоблачила 30-летнего жителя Калиновки, который на хакерских форумах продавал пароли доступа к платежным системам граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Винницкой области.

По предварительной информации, злоумышленник с помощью специального программного обеспечения крал пароли к учетным записям платежных систем и электронным кошелькам граждан, формировал соответствующие базы и продавал их на форумах. База насчитывала около 20 тыс. учетных данных.

Во время обысков по месту проживания мужчины полицейские изъяли компьютерную технику и носители информации, которую направили на экспертизу.

Правоохранители расследуют криминальное производство по ч. 1 ст. 361-2 – несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах автоматизированных систем, компьютерных сетях или на носителях такой информации. Хакеру грозит до двух лет лишения свободы.