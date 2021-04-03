БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 694 1

Власти Италии ввели трехдневный локдаун на Пасху

Власти Италии ввели трехдневный локдаун на Пасху

Власти Италии решили ввести трехдневный локдаун на период празднования Пасхи, которую в этом году католики празднуют 4 апреля.

Все регионы Италии отнесены к "красной" карантинной зоне, ежедневно в стране регистрируют около 20 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, передает ВВС.

Согласно ограничениям, жителям запрещено совершать поездки без особой необходимости, однако разрешается праздновать Пасху в обществе максимум двух взрослых гостей.

Церкви также останутся открытыми, однако прихожан просят посещать службы только в их собственном регионе.

Уже второй год подряд Папа Римский Франциск произносет пасхальную речь перед пустой площадью Святого Петра.

Как сообщает издание, после праздников ограничения либо "оранжевой", либо "красной" зоны в итальянских регионах останутся действовать до конца месяца.

Автор: 

Джерело:  ВВС
Італія (445) карантин (2077) коронавірус (3210)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если Папа рот не открыл и ничего не сказал про Иисуса Христа перед всем мусульманским миром, то пустая площадь --это закономерно! Что уже толку с его выступлений?
показати весь коментар
03.04.2021 19:45 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 