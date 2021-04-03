Власти Италии ввели трехдневный локдаун на Пасху

Власти Италии решили ввести трехдневный локдаун на период празднования Пасхи, которую в этом году католики празднуют 4 апреля.

Все регионы Италии отнесены к "красной" карантинной зоне, ежедневно в стране регистрируют около 20 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, передает ВВС.

Согласно ограничениям, жителям запрещено совершать поездки без особой необходимости, однако разрешается праздновать Пасху в обществе максимум двух взрослых гостей.

Церкви также останутся открытыми, однако прихожан просят посещать службы только в их собственном регионе.

Уже второй год подряд Папа Римский Франциск произносет пасхальную речь перед пустой площадью Святого Петра.

Как сообщает издание, после праздников ограничения либо "оранжевой", либо "красной" зоны в итальянских регионах останутся действовать до конца месяца.