Данилов назвал попавших под санкции контрабандистов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал имена лиц "топ-десятки украинских контрабандистов", против которых Украина ввела персональные санкции.

Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Укринформа.

"Я хотел бы озвучить перечень первых 10", – сказал Данилов.

По его словам, в этот список вошли Иван Бокало, Валерий Пересоляк, Юрий Кушнир, Александр Еримичук, Орест Фирманюк, Вадим Альперин, Александр Чудаков, Виктор Шерман, Александр Кравченко, Владимир Дидух.

Согласно данным на сайте СНБО, предложения о применении санкций к 79 юридическим лиц и 10 физическим лицам были вынесены на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины Службой безопасности Украины.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что по результатам заседания СНБО 2 апреля введены персональные санкции в отношении лиц, возглавляющих так называемую "топ-десятку украинских контрабандистов".

Кроме того, после заседания Совета национальной безопасности и обороны более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых - руководители таможен и таможенных постов, были отстранены от выполнения своих должностных обязанностей.