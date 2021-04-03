Кабмин назначил в набсовет "Ощадбанка" соратницу Ермака

Кабинет министров назначил членом наблюдательного совета "Ощадбанка" по квоте правительства Розу Тапанову.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №269-р от 2 апреля обнародовано на официальном правительственном портале.

Другим своим распоряжением №268-р от 1 апреля Кабмин уволил с указанной должности Тараса Кириченко.

Роза Тапанова является руководителем Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Кроме того, она была руководителем и одним из основателей адвокатского объединения "Международная юридическая компания", когда его совладельцем был глава Офиса президента Андрей Ермак, отмечает Finbalance.

Так, Ермак в своей декларации за 2020 год указывал, что в прошлом году получил доход в виде зарплаты от упомянутого адвокатского объединения в размере 4 898 грн. В декларации за 2019 год Ермак отмечал, что в соответствующий период времени был бенефициаром и владельцем корпоративных прав (60% капитала) в этом же адвокатском объединении "Международная юридическая компания".

При этом Ермак является бенефициаром ООО "Международная юридическая компания".