Пассажиропоток аэропорта "Запорожье" в марте вырос на 46%

Аэропорт "Запорожье" сообщил о росте числа пассажиров в марте 2021 года на 46% по сравнению с мартом 2020 года, до 34,2 тыс. человек.

Международный пассажиропоток увеличился на 58% и составил 28,1 тыс. человек. Внутренними рейсами воспользовались 6,1 тыс. путешественников - рост 10%, передает avianews.com.

В течение марта 2021 года авиакомпании выполнили в аэропорт "Запорожье" 235 рейсов, что на 45% превысило показатель марта 2020 года.

Из них 102 рейса были международными (+18%), 133 - внутренними (+75%).

Самыми популярными маршрутами в марте 2021 года стали Шарм-эш-Шейх, Стамбул и Киев.

Рост показателей связан с низкой базой для сравнения - во второй половине марта 2020 года пассажирские перевозки в региональных аэропортах Украины были остановлены из-за карантинных ограничений.