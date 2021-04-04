Нацгвардия купила служебные автомобили Skoda Octavia на 10 миллионов

Воинская часть 3078 Национальной гвардии Украины 22 марта заказала ООО "Партек Украина" специализированные легковые оперативно-служебные автомобили на общую сумму 9,49 млн грн.

Об этом сообщается в системе ProZorro.

Фирма поставит 12 спецавтомобилей на базе Skoda Octavia 1,4 по 790 тыс грн. Каждый автомобиль будет иметь 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, кожаный мультифункциональный 2-спицевый руль для радио и телефона с лепестками переключения передач, бортовой компьютер с дисплеем 4,2'' 16-Colors-TFT, двухзонную систему кондиционирования, передние сиденья с подогревом, комплект зимней резины, радиостанцию ​​Motorola DM 4401e, резиновые коврики, передают Наші гроші.

В автосалонах Skoda Octavia 1,4 автомат в комплектации Style, которые купила Нацгвардия, без радиостанции можно приобрести за 747 тыс грн. В базовой комплектации автомобиль стоит 575 тыс грн.

ООО "Партек Украина" получило заказ без конкуренции. Фирма была единственным участником.

Победитель уменьшил свое предложение на 12 грн от ожидаемой стоимости.

ООО "Партек Украина" зарегистрировано на черкассчанина Василия Волощука (директор фирмы) и киевлянина Андрея Бородкина.