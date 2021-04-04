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Forbes оценил стоимость ТОП-30 украинских стартапов в $9 миллиардов

Forbes оценил стоимость ТОП-30 украинских стартапов в $9 миллиардов

Совокупная стоимость 30 крупнейших стартапов Украины превышает $9 млрд. Данные приведены в рейтинге топ-30 лучших украинских стартапов, составленным изданием Forbes.

Большая часть этой суммы приходится на компании из первой шестерки: Gitlab, Grammarly, Ajax, People.ai, Restream и MacPaw, передает LIGA.net.

"Всего компании из списка получили не менее $1,15 млрд инвестиций. Лишь несколько обошлись без стороннего капитала или предпочитают не раскрывать суммы вложений", – объясняют авторы исследования.

Подавляющее большинство участников рейтинга – компании возрастом от четырех лет. Они находятся в так называемой стадии роста, имея на руках работающий продукт и наращивая ключевые бизнес-показатели. При этом только одна компания из списка – Ajax – создает хардверные решения – охранные системы. Остальные разрабатывают только софт/

В издании добавляют, что совокупный штат компаний из списка достигает 5 тыс. человек. Все компании, кроме глобального GitLab со штатом людей из 70 стран, расположили в Украине крупнейшие центры разработки.

"В рейтинг вошли продуктовые технологические компании в которых как минимум один из основателей должен иметь украинское гражданство и работать в Украине либо в Украине должен быть расположен крупнейший центр разработки", – объяснили в Forbes особенности методологии составления рейтинга.

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Джерело:  LIGA.net
Forbes (97) стартап (207)


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