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В Киеве будут штрафовать за нарушение карантина в офисах

В Киеве будут штрафовать за нарушение карантина в офисах

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан предупредил столичных работодателей о штрафах за нарушение карантинных ограничений в офисах, большинство из которых продолжили работать в полном объеме, несмотря на карантин.

"К сожалению, 85% коллективов работали в полном объеме, в помещениях не соблюдают дистанцию, режима ношения масок. Поэтому мы будем штрафовать таких работодателей минимум на 34 тыс. грн", - сказал Рубан в эфире телеканала "Украина 24", передает Интерфакс-Украина.

По словам Рубана, на прошлой неделе в Киеве проверили работу организованных коллективов, как государственных, так и частных. Оказалось, что в большинстве офисов нарушаются карантин.

Рубан отметил, что в случае обнаружения нарушений на место будут направлять правоохранителей.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
карантин (2077) Київ (4688) штраф (1117) коронавірус (3210)


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