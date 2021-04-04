Минздрав работают над программой помощи украинцам, переболевшим коронавирусом

Министерство здравоохранения работает над тем, чтобы обеспечить финансирование реабилитационной помощи пациентам, которые перенесли коронавирус в амбулаторных и стационарных условиях при финансировании из госбюджета, то есть через Национальную службу здоровья Украины.

Об этом рассказала в эфире программы "Обратная связь" на телеканале "Украина 24" заместительница министра здравоохранения Ирина Микичак.

Микичак отметила, что рабочая группа по наработке соответствующего реабилитационного постковидного пакета НСЗУ была создана приказом министра здравоохранения Максима Степанова еще в начале года, передает Интерфакс-Украина.

"Пациент сопровождается прежде всего семейным врачом. То есть когда он выписался из стационара или закончил лечение амбулаторно, он всегда сопровождается семейным врачом,, который знает все его проблемы и знает, в какой помощи пациент нуждается. Соответственно, семейный врач дает направление в тот или иной стационар, даже не дожидаясь, пока НСЗУ будет отдельно пакет финансировать, потому что у нас работают больницы различной направленности. Кроме того, мы работаем над тем, чтобы санатории системы МЗ могли также оказывать соответствующую помощь", - подчеркнула Микичак.