Греция ограничит международные рейсы до 19 апреля

Греция заявила, что продолжает ограничения на внутренние рейсы до 12 апреля, а на международные - до 19 апреля, поскольку количество новых инфекций COVID-19 продолжает расти.

Согласно ограничениям, пассажиры, летящие в Грецию, должны пройти ПЦР-тест за 72 часа до прибытия и пройти случайное тестирование на COVID-19, передает Европейская правда.

Все иностранные путешественники находятся на карантине в течение семи дней. Израильским путешественникам, которые были полностью привиты по крайней мере за две недели до путешествия, не придется проходить карантин после двустороннего соглашения о туризме между двумя странами.

Большинство рейсов из стран, не входящих в Европейский Союз, запрещены, за исключением 10 стран, включая Великобританию.

Школы, рестораны и магазины второстепенной торговли в Греции закрыты, но власти планируют разрешить небольшим магазинам открыться с ограничениями с понедельника, а средние школы, как ожидается, возобновят занятия позже в этом месяце.

Греция зафиксировала 3080 новых инфекций 2 апреля и 72 смерти. С момента начала пандемии она зарегистрировала более 273 тыс. случаев и чуть более 8,3 тыс. смертей.