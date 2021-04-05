Зеленский ввел в действие санкции против 10 "топ-контрабандистов" и 79 компаний

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №140 от 4 апреля обнародован на официальном сайте главы государства.

Документов введены персональные экономические и другие санкции в виде блокирования активов, ограничения торговых операций, запрет полетов и перевозок по территории Украины, аннулирования лицензий подконтрольных компаний сроком на три года в отношении десяти физических лиц.

В этот список вошли гражданин Украины и Израиля Вадим Альперин, Иван Бокало, Владимир Дидух, Александр Еримчук, Александр Кравченко, Юрий Кушнир, Валерий Пересоляк, Орест Фирманюк, Александр Чудаков и Виктор Шерман.

Также, согласно решению СНБО, санкции применены к 79 компаний и организаций, в том числе федерального агентства "Россотрудничество", российских ООО "Волга-Днепр ММ XVI", ООО "Завод Спецагрегат", ООО "Завод Молот-Механика", ООО "Севмормаш-2М", АО "Специальная производственно-техническая база "Звездочка", АО "514 авиационный ремонтный завод", а также ряда компаний, связанных с фигурантами первого списка.

Кабинету министров вместе с СБУ и Национальным банком Украины поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности указанных ограничительных мер.

Министерство иностранных дел в свою очередь должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Как сообщалось, в минувшую пятницу Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) принял решение о введении санкций против лиц, которых президент Владимир Зеленский по итогам заседания назвал "топ-десяткой украинской контрабанды". Кроме этого отстранены от работы десятки сотрудников таможенных органов.