НАПК возобновило бюджетное финансирование партии Зеленского

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) восстановило государственное финансирование партии "Слуга народа".

Об этом говорится в сообщении НАПК.

"По результатам проверки уточняющих отчетов партии "Слуга народа" за первый и второй кварталы 2020 года НАПК возобновило государственное финансирование уставной деятельности политической партии (приказ от 26 марта 2021 года №190/21)", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, месяц назад НАПК приостановило государственное финансирование партии "Слуга народа" из-за однаруженнгых признакоа уголовных преступлений в отчетах за два квартала. Соответствующие материалы НАПК направило в Национальную полицию.

В феврале НАПК распределило средства государственного финансирования парламентским партиям. В целом на уставную деятельность политических партий в 2020 году из госбюджета выделено 283,53 млн тон, из них 140,58 млн грн получит "Слуга народа".