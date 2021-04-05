БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
717 2

НАПК возобновило бюджетное финансирование партии Зеленского

НАПК возобновило бюджетное финансирование партии Зеленского

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) восстановило государственное финансирование партии "Слуга народа".

Об этом говорится в сообщении НАПК. 

"По результатам проверки уточняющих отчетов партии "Слуга народа" за первый и второй кварталы 2020 года НАПК возобновило государственное финансирование уставной деятельности политической партии (приказ от 26 марта 2021 года №190/21)", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, месяц назад НАПК приостановило государственное финансирование партии "Слуга народа" из-за однаруженнгых признакоа уголовных преступлений в отчетах за два квартала. Соответствующие материалы НАПК направило в Национальную полицию. 

В феврале НАПК распределило средства государственного финансирования парламентским партиям. В целом на уставную деятельность политических партий в 2020 году из госбюджета выделено 283,53 млн тон, из них 140,58 млн грн получит "Слуга народа".

Автор: 

держбюджет (1643) Зеленський Володимир (2574) партія (70) НАЗК (518) Слуга народу (193)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а що ж коломойский ахметов і прочі вори алігархи... невже залишили бідного еврея..
показати весь коментар
05.04.2021 09:56 Відповісти
В країні економічна криза, більша частини пенсіонерів голодують, яке може бути фінансування партій з Державного Бюджету ?
Куди ми котимся ?
показати весь коментар
05.04.2021 12:37 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 