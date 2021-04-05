В Украине зафиксировали 10 179 новых случаев COVID-19

По состоянию на 5 апреля в Украине зафиксировали 10 179 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболел 431 ребенок и 152 медработника, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

Также за сутки госпитализировали 3 275 человек, умерло 254 пациента, выздоровело – 4 946. При этом совершили 34 666 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Харьковской (1 155), Львовской (1 121), Днепропетровской (1 003), Одесской (660) и Киевской (619) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 1 755 888 человек, выздоровело – 1 352 139, летальных случаев зафиксировали 34 587, также провели 8 356 074 теста.

В то же время министр сообщил, что с начала кампании вакцинации в Украине привились 291 824 человека, за прошедшие сутки – 1 258.