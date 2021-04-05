На Николаевщине и Херсонщине обнаружили контрафактный алкоголь на 15 миллионов

Сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве, под процессуальным руководством столичной прокуратуры обнаружили нелегальную реализацию ликеро-водочных изделий.

Об этом сообщается пресс-служба ГФС.

В ходе расследования установлено, что на территории Херсонской и Николаевской областей группа хранила фальсифицированные алкогольные напитки, которые в дальнейшем реализовывались через Интернет и розничную торговлю по всей Украине.

По результатам обысков из незаконного оборота изъято фальсифицированных напитков в количестве более 100 тыс. бутылок. Общая ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет почти 15 млн грн.