Изменения в Конституцию в части децентрализации ожидаются в этом году, – Чернышов

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов считает, что изменения в Конституцию в части децентрализации будут приняты в 2021 году.

По его словам, над этим работает специальная рабочая группа при ОФисе президента, передает Интерфакс-Украина.

"Действительно, чтобы завершить этот этап реформы, нам необходимо внести изменения в Конституцию. Над этим работает специальная рабочая группа при Офисе президента, в которую вхожу и я. Поэтому в этом году такие изменения тоже запланированы. Наш план - принять все в этом году: два закона и изменения в Конституцию. После этого уже можно будет говорить о принятии закона "О префектах" и о обсуждении необходимости закона "О столице", - сказал Чернышов в интервью агентству.

Что касается других законодательных актов, которые необходимы для реализации реформы децентрализации, в частности, "О местных государственных администрациях" и "О местном самоуправлении", министр отметил, что принятие новых редакций этих двух законов и обеспечит окончательное урегулирование всех вопросов, в частности, полномочий на местах.

"Это должно быть в ближайшее время. С нашей стороны законопроекты разработаны, обсуждены, прошли соответствующие консультации и слушания с органами местного самоуправления, профильными ассоциациями. В этом году все эти вопросы должны закрыть", - подчеркнул Чернышов.