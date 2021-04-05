Нацбанк выдал трем банкам кредиты рефинансирования на 300 миллионов

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе по рефинансированию на срок до 90 дней 2 апреля удовлетворил заявки трех банков на 300 млн грн под 6,5% годовых.

Согласно статистике Нацбанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 45 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 58,568 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября 2020 года и 12 марта 2021 года, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, с 8 мая прошлого года НБУ провел 11 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 68,81 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте центробанка, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней и на срок от года до пяти лет состоится 9 апреля.