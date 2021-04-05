Почти 80% вызовов аварийной службы "Криворожгаза" связаны с утечкой газа

В первом квартале 2021 года аварийно-диспетчерская служба АО "Криворожгаз" приняла от потребителей почти 2 тыс. заявок, из которых 1 861 об утечке газа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что почти 80% из этих вызовов связаны с запахом газа в помещениях, где установлены газовые приборы, и в подъездах. Все они относятся к внутридомовым сетям. Про их обслуживание должны позаботиться владелец или балансодержатель, заключив договор, подчеркивают в "Криворожгаз".

Наиболее распространенными причинами утечек газа являются самовольное вмешательство потребителей в систему газоснабжения, замена газовых приборов и отсутствие проведения регулярного технического обслуживания внутридомовых сетей.

"Восемь аварийных бригад АДС дежурят круглосуточно, оперативно выезжают на вызовы, ликвидируют аварийные ситуации, чтобы обеспечить безопасную и бесперебойную доставку газа. Большинство случаев можно избежать при условии проведения регулярного технического обслуживания внутренних сетей. Заключение договоров на техническое обслуживание позволяет провести ремонт или замену оборудования заранее", - рассказывает директор технический АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

Проводить техническое обслуживание может выбранная собственником или балансодержателем компания, которая имеет необходимые разрешения на работы с газовым оборудованием, соответствующую материально-техническую базу и специально обученный персонал.

"Все работы, которые нужно провести во время технического обслуживания сетей, и их стоимость определяются индивидуально для каждого потребителя в зависимости от его оборудования. Узнать всю информацию и подписать договор можно во всех 104.ua клиентских пространствах, которые обслуживают клиентов АО "Криворожгаз". Также получить консультацию можно в контакт-центре 067 62 92 104, 056 46 26 104", – говорится в сообщении.

В компании напоминают, что ответственностью Оператора ГРМ есть только распределительные газопроводы. За внутренние сети и газовое оборудование в квартирах и частных домах ответственные владельцы, за общие сети в многоэтажках - балансодержатель (ОСМД, управляющая компания или другое предприятие, которое предоставляет услугу по содержанию дома). Это предусмотрено законом "О жилищно-коммунальных услугах", в котором указано, что техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомовых систем газоснабжения проводятся за счет совладельцев (ст.14, п.3). В утвержденный НКРЭКУ тариф на распределение газа затраты на эти работы не заложены.

Граница, где начинается внутридомовая сеть, определяется актом балансовой принадлежности. Как правило, это точка присоединения к распределительному газопроводу. Фактически, внутридомовые сети - это все газовые сети от вентиля на входе в дом: газовые трубы на фасадах домов и внутри помещений, подключенное к ним оборудование.

Региональная Газовая Компания - сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направлены на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тысяч специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн. потребителей газа.