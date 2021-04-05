В Киеве уже выдали 437 тысяч спецпропусков на транспорт

Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации выдал уже 437 тыс. специальных пропусков для пользования общественным транспортом, всего их напечатали полмиллиона.

Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Из-за большого количества заявок мы в срочном порядке допечатывали дополнительно 100 тысяч спецпропусков. Сегодня должны выдать еще 63 тысячи пропусков. Для того чтобы все, кому нужны спецпропуска, могли их получить, работники ответственных структурных подразделений и районных госадминистраций работали в оба выходные. Все, кто не получил пропуска, дополучат их в понедельник или вторник", - сказал он.

Также Поворозник напомнил, что в первую очередь спецпропуска получили медицинские работники, спасатели, работники коммунальной, транспортной и социальной сфер, работники торговли и военные.

По его словам, сегодня на маршруты столицы вышли более 1 130 единиц подвижного состава – весь наземный коммунальный общественный транспорт. Метрополитен также работает в обычном режиме – по спецпропускам и с ограничением на вход.

Напомним, с 5 апреля в Киеве усилили карантинные ограничения. В частности, столичным наземным транспортом можно воспользоваться только при наличии спецпропуска.