Объем выданных льготных кредитов для бизнеса превысил 30 миллиардов, – Минфин

С момента старта государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 12,5 тыс. кредитов на общую сумму в 30,8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Из них 14,2 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 4,7 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели, еще 11,9 млрд выдали в качестве антикризисных кредитов.

За неделю банки выдали 833 кредита на общую сумму 1,9 млрд. Отмечается, что на сегодняшний день Фонд развития предпринимательства заключил договоры о сотрудничестве с 28 банками.

Как соообщалось, по данным банков-участников программы, больше всего кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", предполагающей компенсацию процентной ставки за счет госбюджета, получили предприятия аграрного сектора – на них приходится 30-70% от всех выданных льготных кредитов.