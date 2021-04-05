Два государственных порта отчитались об убытках в 45 миллионов

По итогам 2020 года "Херсонский морской торговый порт" получил чистые убытки на сумму 43,3 млн грн, а "Ренийский морской торговый порт" – на 45,3 млн грн.

Об этом свидетельствуют отчеты о выполнении показателей финансового плана предприятий, передает проект "Марлин".

Оба государственных предприятия относится к сфере управления Мининфраструктуры и имеют стратегическое значение для безопасности и экономики государства.

Согласно пояснительным запискам, причины ущерба госпредприятий были обусловлены снижением объемов перегрузки, а также карантинными ограничениями, связанными с COVID-19.

На негативные финансовые результаты "Ренийского МТП", в частности, повлияли: арест всех банковских счетов и имущества, бюджетные экономические санкции и штрафы по ЕСВ.

На запрос "Марлин" в Мининфраструктуры ответили что из-за наличия у "Ренийского МТП" просроченных долговых обязательств по платежам в бюджет Государственной налоговой службой применен налоговый залог фактически на все ликвидное имущество предприятия на общую сумму в 13,7 млн грн.

Исполнительной службой для обеспечения требования Главного управления ГНС в Одесской области о принудительном взыскании задолженностей по ЕСВ с января 2020 года применен арест всех банковских счетов и имущества "Ренийского МТП".

В 2020 году просроченная кредиторская задолженность Ренийского порта выросла до 100 млн грн.

За последние несколько лет оба предприятия также получали убытки.

По результатам 2019 года "Херсонский МТП" отчитался о 14,3 млн грн убытков, в 2018 году – 10,8 млн грн.

Финансовый отчет 2019 года "Ренийского МТП" также завершен с чистым убытком в размере 25,4 млн грн. В 2018 году убыток составил 19,3 млн грн.

На Ренийском порту длительное время отсутствует директор. 27 января 2021 года на должность исполняющего обязанности был назначен Максим Игнатенко. До этого с 2016 года обязанности директора исполнял Дмитрий Володин, против которого было открыто уголовное производство по невыплате заработной платы на предприятии.

На "Херсонском МТП" с 2020 года также руководит и.о. директора – Геннадий Маховский.

Ренийский морской порт является важным транспортным узлом Украины, расположен на стыке трех государств – Украины, Румынии и Молдовы. Херсонский морской порт входит в состав единого транспортного комплекса на юге Украины.