Два государственных порта отчитались об убытках в 45 миллионов
По итогам 2020 года "Херсонский морской торговый порт" получил чистые убытки на сумму 43,3 млн грн, а "Ренийский морской торговый порт" – на 45,3 млн грн.
Об этом свидетельствуют отчеты о выполнении показателей финансового плана предприятий, передает проект "Марлин".
Оба государственных предприятия относится к сфере управления Мининфраструктуры и имеют стратегическое значение для безопасности и экономики государства.
Согласно пояснительным запискам, причины ущерба госпредприятий были обусловлены снижением объемов перегрузки, а также карантинными ограничениями, связанными с COVID-19.
На негативные финансовые результаты "Ренийского МТП", в частности, повлияли: арест всех банковских счетов и имущества, бюджетные экономические санкции и штрафы по ЕСВ.
На запрос "Марлин" в Мининфраструктуры ответили что из-за наличия у "Ренийского МТП" просроченных долговых обязательств по платежам в бюджет Государственной налоговой службой применен налоговый залог фактически на все ликвидное имущество предприятия на общую сумму в 13,7 млн грн.
Исполнительной службой для обеспечения требования Главного управления ГНС в Одесской области о принудительном взыскании задолженностей по ЕСВ с января 2020 года применен арест всех банковских счетов и имущества "Ренийского МТП".
В 2020 году просроченная кредиторская задолженность Ренийского порта выросла до 100 млн грн.
За последние несколько лет оба предприятия также получали убытки.
По результатам 2019 года "Херсонский МТП" отчитался о 14,3 млн грн убытков, в 2018 году – 10,8 млн грн.
Финансовый отчет 2019 года "Ренийского МТП" также завершен с чистым убытком в размере 25,4 млн грн. В 2018 году убыток составил 19,3 млн грн.
На Ренийском порту длительное время отсутствует директор. 27 января 2021 года на должность исполняющего обязанности был назначен Максим Игнатенко. До этого с 2016 года обязанности директора исполнял Дмитрий Володин, против которого было открыто уголовное производство по невыплате заработной платы на предприятии.
На "Херсонском МТП" с 2020 года также руководит и.о. директора – Геннадий Маховский.
Ренийский морской порт является важным транспортным узлом Украины, расположен на стыке трех государств – Украины, Румынии и Молдовы. Херсонский морской порт входит в состав единого транспортного комплекса на юге Украины.
