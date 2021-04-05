СБУ обнаружила фальшивомонетчиков с поддельными евро высокого качества. ФОТО

Служба безопасности обнаружила на Ривненщине группировку, участники которой организовали сбыт больших сумм фальшивых евро, а также занимались подделкой документов государственного образца.

Как сообщает пресс-центр СБУ, качественно сделанные подделки не идентифицировало даже устройство для проверки денег.

По предварительным данным, дельцы на территории Ривненской и Волынской областей занимались сбытом готовых фальшивых банкнот за 50% от номинальной стоимости евро. Клиентов участники группировки искали через личные связи, а сбыт совершали большими партиями – не менее 10 тыс. евро в "одни" руки.

Во время обысков было изъято почти 7 килограмм янтаря, чистые бланки паспортов граждан Украины, разрешения на использование работы иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины, поддельные печатки и штампы госучреждений и крупную сумму налички.

В ходе уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 199 и ч. 2 ст. 359 УКУ, двум фигурантом сообщили о подозрении, а суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу и круглосуточного домашнего ареста.