Долг "Укрзализныци" вырастет к концу года до 46 миллиардов, – финплан

Утвержденный Кабинетом министров финплан "Укрзализныци" на 2021 год предусматривает привлечение заимствований на сумму 50,9 млрд грн и возврат займов на 47,2 млрд грн (при среднегодовом курсе 29,1 грн/$).

Согласно документу, в целом на 1 апреля 2021 года остаток по финансовым обязательствам "Укрзализныци" оценивается в 41,9 млрд грн (при курсе 28,3 грн/$), на конец 2021 года остаток планируется в сумме 45,9 млрд грн (при курсе 28,8 грн/$), передает Finbalance.

В 2021 году предусмотрено привлечение заимствований в сумме 50,9 млрд грн, в т.ч. долгосрочных заимствований на 50,7 млрд грн.

Из них 0,5 млрд грн составят кредитные средства МФО (на электрификацию участка Долинская-Николаев-Колосовка), 35,6 млрд грн – выборка по долгосрочным возобновляемым кредитным линиям украинских банков, в т.ч. государственных, привлекаемых для покрытия временных разрывов ликвидности.

Кроме того, планируется привлечение нового финансирования на 14,6 млрд грн и поступления в 0,2 млрд грн от финансового лизинга

В то же время погашение заимствований предусмотрено на общую сумму 47,2 млрд грн, в т.ч. долгосрочных кредитов на сумму 46,8 млрд грн. Из этой суммы 4,5 млрд грн направят на погашение задолженности перед "Сбербанком", 0,7 млрд грн – на погашение долга "Фининпро" и долга, привлеченного на строительство Бескидского тоннеля.

Кроме того, 38,7 млрд грн направят на погашение заимствований по возобновляемым кредитным линиям украинских банков, в т.ч. государственных, привлекаемых для покрытия временных разрывов ликвидности.

Еще 2,9 млрд грн составит очередная выплата по еврооблигациям и 0,4 млрд грн – по финансовому лизингу.

В итоге увеличение кредитного портфеля "Укрзализныци" на конец 2021 года должно состояться в основном за счет привлечения новых финансовых обязательств в размере 14,6 млрд грн.

Финансовые расходы "Укрзализныци" по финансовым долговым обязательствам запланированы в сумме 4,48 млрд грн, в том числе расходы по долгосрочным кредитам предусмотрены в сумме 4,13 млрд грн.

Кроме того, на 2021 запланированы расходы от дисконтирования долгосрочных займов работникам, которые составляют 322,7 млн грн.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 31 марта утвердил финансовый план АО "Укрзализныця" на 2021 год, предусматривающий доход компании в сумме 93 млрд грн и прибыль на уровне 3,6 млрд грн.