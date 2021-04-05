Кабмин повысил лимит для проектов Фонда регионального развития до 10 миллионов

Кабинет министров изменил порядок подготовки, оценки и отбора инвестиционных программ и проектов, которые могут реализовываться за счет средств Государственного фонда регионального развития (ГФРР).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий.

"Согласованность действий и приоритетность задач - главные принципы, которыми мы должны руководствоваться при отборе проектов, которые могут финансироваться из Государственного фонда регионального развития. Сосредотачиваемся на больших проектах, реализация которых будет иметь наибольший эффект для развития регионов", - отметил глава ведомства Алексей Чернышов.

Кабмин изменил временные рамки для отбора программ и проектов, которые будут финансировать за счет Фонда. Конечный срок – 1 августа: именно к этой дате министерство совместно с регионами сформирует списки проектов, которые будут финансироваться в 2022 году.

Также увеличена нижняя граница для новых проектов, которые могут финансироваться за счет ГФРР. Она составит не ниже 10 млн грн.

Кроме того, срок реализации крупных проектов стоимостью более 100 млн грн увеличен до пяти лет. Ранее этот срок составлял 3-4 года.

"Теперь Минрегион совместно с региональной властью будет согласовывать технические задания, по которым объявляется конкурсный отбор для проектов ДФРР. Это обеспечит концентрацию ресурсов на четких приоритетах, которые будут отвечать региональным стратегиям развития", – отметили в сообщении.