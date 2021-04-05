БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
СБУ обнаружила нелегальный карьер по добыче известняка в Одесской области

Служба безопасности Украины разоблачила в Одесской области нелегальный карьер, в котором промышленно добывался камень-известняк.

Как сообщают в пресс-центре СБУ, действия злоумышленников нанесли экологический ущерб государству на более 25 млн грн.

"Оперативники спецслужбы установили, что дельцы добывали полезные ископаемые шахтным методом. Все это – без получения соответствующей разрешительной документации. Злоумышленники реализовывали нелегально добытый камень местным частным фирмам без уплаты налогов. Добыча осуществлялась с грубым нарушением законодательства по вопросам труда и охраны труда, что могло привести к чрезвычайным ситуациям", – говорится в сообщении.

В ходе следственных действий на территории карьера правоохранители обнаружили подготовленную к реализации продукцию на сумму свыше 500 тыс. грн. Также изъято оборудование для добычи и транспортировки камней.

Джерело:  СБУ
видобуток (1831) Одеська область (257) СБУ (1557) копалини (94)
