Нацкомиссия готовит проверку "Укринтерэнерго" из-за долгов на 3,2 миллиарда

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует осуществить внеплановую проверку ГПВД "Укринтерэнерго", являющаяся поставщиком "последней надежды" по жалобе НЭК "Укрэнерго".

Соответствующий проект постановления регулятор планирует рассмотреть на заседании 7 апреля, передает отраслевое издание ExPro.

Согласно материалам к проекту постановления, проверку планируется провести по жалобе НЭК "Укрэнерго" на рост задолженности "Укринтерэнерго".

Так, по состоянию на 1 января 2021 года задолженность последней за урегулирование небалансов составляла 1,85 млрд грн, за услуги по передаче электроэнергии – 218,4 млн грн, а к 18 марта этого года она выросла до 2,87 млрд грн и 355,8 млн грн соответственно.

"По информации, предоставленной НЭК "Укрэнерго", по состоянию на 18 марта 2021 года перечислено со счета со специальным режимом использования ПОН на счет со специальным режимом использования ОСП только 102,06 млн грн", – отмечается в документе.

В обосновании к проекту решения указано, что такая задолженность от "Укринтерэнерго" приводит к значительным экономическим убыткам системного оператора "Укрэнерго" и негативно отражается на выполнении ОСП своих финансовых обязательств перед другими участниками рынка.

Как сообщалось, в декабре 2020 года Кабинет министров продлил обязанности "Укринтерэнерго" как поставщика "последней надежды" на рынке электроэнергии еще на год.

Напомним, согласно закону "О рынке электроэнергии" цена на услуги поставщика "последней надежды" определяется по результатам конкурса, во время которого определяется такой поставщик. Однако, поскольку соответствующий конкурс не состоялся, 12 декабря 2019 года Кабмин без конкурса утвердил "Укринтерэнерго" в качестве ППН, – тариф на его услуги в декабре прошлого года устанавливала НКРЭКУ (на уровне 486,06 грн/МВт-ч). Функцию ПОН "Укринтерэенерго" должен был выполнять до 1 января 2021 года.