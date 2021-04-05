Расходы украинцев на ритуальные услуги превысили за год 1,5 миллиарда, – Минрегион

По информации областных и Киевской городской государственных администраций в Украине в 2020 году ритуальные услуги населению оказывали 688 ритуальных служб и 2 266 субъектов хозяйствования.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий, за 2020 год украинцы заплатили за ритуальные услуги и предметы ритуальной принадлежности 1,54 млрд грн, что на 9% больше по сравнению с предыдущим годом..

Всего в Украине размещено более 33 тыс. кладбищ, из которых благоустроенные более 27,5 тыс, то есть 83%. Полностью благоустроенны места захоронения в Волынской, Тернопольской и Черновицкой областях, в то время как в Киевской области благоустроенные лишь 19% кладбищ.

При этом почти 4 тыс. мест захоронения расположены в городах и 29 тыс. – в сельской местности.

В то же время, в городах действуют 2,8 тыс. кладбищ, еще больше тысячи – закрыты. В селах насчитали 26 тыс. действующих кладбищ и 3 тыс. закрытых, из которых благоустроенные только 77%.