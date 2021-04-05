Нацполиция выписала 200 тысяч штрафов за отсутствие масок

Нацполиция с начала карантина составила больше 200 тысяч админпостановлений за отказ от использования масок или респираторов в установленных местах, в том числе 11 тысяч – за последнюю неделю.

Об этом глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил на своей странице в сети Facebook.

Он уточнил, что за неделю с 29 марта по 4 апреля составлен 1 881 админпротокол за нарушение правил карантина людей (всего с начала карантина – 85 982 админпротокола), вынесено 11 044 админпостановлений за неношение масок или респираторов (всего – 200 073 админпостановлений).

Кроме того, за неделю полицейские проверили 72 387 субъектов хозяйствования. Выявлено 1095 нарушений, приостановлена ​​работа 136 учреждений (из них 72 учреждения досуга, 64 – питания).

"Отдельного внимания заслуживают некоторые предприниматели, которые не реагируют на запрет работать в период локдауна. Если думаете, что хитрые, то вы ошибаетесь. Все ваши нарушения полиция фиксирует. Спасибо неравнодушным гражданам, которые сообщают нам о работе развлекательных заведений, питания, торговли... Каждый день более 1200 рейдовых групп проверяют соблюдение карантина субъектами хозяйствования", – отметил Крищенко.

Глава Нацполиции напомнил, что в Киеве, Чернигове и Николаеве в пределах усиленного карантина весь общественный транспорт переведен в режим спецперевозок. Полицейские проверяют наличие у пассажиров спецпропусков.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся штрафы для граждан за пребывание в общественных зданиях или транспорте без масок или респираторов, которые закрывают нос и рот.

Документ дополняет статью 44-3 Кодекса об административных правонарушениях частью второй, предусматривающей наложение штрафа в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (150 - 225 грн).