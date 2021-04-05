Реестры Минюста работают с перебоями после переноса на новую платформу

Сервисы Министерства юстиции работают с перебоями после переноса ряда реестров на новую платформу.

Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил на своей странице в сети Facebook.

По словам министра, Госреестр прав на недвижимое имущество, Госреестр обременений движимого имущества, Автоматизированная система исполнительного производства перенесены с 32-разрядной платформы Unity Base на новую, 64-разрядную Unity Base Justice x64.

Малюська пояснил, что перенос реестров призван повысить их производительность и предоставить новые современные инструменты для разработки.

"Короче говоря, должно летать", – заявил Малюска, отметив, что в первое время возможны "временные неудобства или детские болезни".

Позднее после критики пользователей министр признал, что перенос реестров вызвал проблемы в их работе.

"О появлении проблем с работой отдельных сервисов знаем, Государственное предприятие "Национальные информационные системы" работает над исправлением ошибок, извиняемся за неудобства", – отметил министр

Как сообщалось, Министерство юстиции 15 февраля заключило соглашение с собственным ГП "Национальные информационные системы" ("НАИС") об обеспечении функционирования государственных реестров стоимостью 424,67 млн грн.

Средства выделены на поддержку 16 реестров, держателем которых является Минюст в течение года.

Как и раньше, дороже всего обойдется поддержка Государственного реестра прав на недвижимое имущество – 129,62 млн грн в год или 10,8 млн грн в месяц. Это на 19% дороже стоимости его поддержки тем же госпредприятием "НАИС" в прошлом году, которая стоила госбюджету 109,16 млн грн в год или 9,1 млн грн в месяц.