К системе BankID за два месяца присоединились три банка
В течение марта 2020 еще два банка подключились к Системе BankID НБУ в статусе абонента-идентификатора - АО АКБ "Львов" и АО "Кристалбанк", а с 1 апреля присоединился и государственный АО "Укрэксимбанк".
Таким образом уже 99% держателей платежных карточек на украинском рынке могут воспользоваться удаленной идентификацией с помощью Системы BankID НБУ.
Еще 8 банков сейчас находятся в процессе присоединения к Системе BankID НБУ.
Одной из наиболее востребованных услуг с использованием Системы BankID НБУ сегодня является авторизация в мобильном приложении "Дия". Получить доступ к цифровым копиям собственных документов, оплатить штраф за нарушение ПДД, записаться в лист ожидания вакцинации и заказать справки онлайн сегодня имеет возможность уже практически каждый украинец.
Использование Системы BankID НБУ для граждан не требует дополнительной регистрации, достаточно лишь сделать несколько шагов:
- на сайте или в мобильном приложении учреждения, которон подключена к системе, выбрать необходимую услугу и способ идентификации - Система BankID НБУ;
- нажать на логотип банка, в котором открыт счет, пройти авторизацию и дать согласие на передачу данных;
- после аутентификации сразу можно получить услугу на вебпортал без необходимости личных визитов в то или иное учреждение.
