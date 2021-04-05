БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
К системе BankID за два месяца присоединились три банка

В течение марта 2020 еще два банка подключились к Системе BankID НБУ в статусе абонента-идентификатора - АО АКБ "Львов" и АО "Кристалбанк", а с 1 апреля присоединился и государственный АО "Укрэксимбанк".

Таким образом уже 99% держателей платежных карточек на украинском рынке могут воспользоваться удаленной идентификацией с помощью Системы BankID НБУ.

Еще 8 банков сейчас находятся в процессе присоединения к Системе BankID НБУ.

Одной из наиболее востребованных услуг с использованием Системы BankID НБУ сегодня является авторизация в мобильном приложении "Дия". Получить доступ к цифровым копиям собственных документов, оплатить штраф за нарушение ПДД, записаться в лист ожидания вакцинации и заказать справки онлайн сегодня имеет возможность уже практически каждый украинец.

Использование Системы BankID НБУ для граждан не требует дополнительной регистрации, достаточно лишь сделать несколько шагов:

  • на сайте или в мобильном приложении учреждения, которон подключена к системе, выбрать необходимую услугу и способ идентификации - Система BankID НБУ;
  • нажать на логотип банка, в котором открыт счет, пройти авторизацию и дать согласие на передачу данных;
  • после аутентификации сразу можно получить услугу на вебпортал без необходимости личных визитов в то или иное учреждение.

Джерело:  НБУ
