Половина украинских мигрантов планирует остаться в Польше, – опрос (обновлено)

Все больше украинских трудовых мигрантов в Польше планируют приобрести недвижимость и открыть свой бизнес в этой стране.

Об этом свидетельствует отчет о настроениях украинских граждан, которые работают в Польше, составленный компанией Gremi Personal по итогам проведенного в феврале опроса среди 1100 мигрантов, сообщает Польское радио.

Согласно данным опроса, две трети украинцев в Польше планируют подать здесь документы для получение разрешения на постоянное проживание в стране. Лишь каждый третий хочет быстро заработать деньги и вернуться в Украину.

При этом почти половина (46,4%) респондентов планируют остаться жить в Польше навсегда, а почти 52% намерены перевезти в Польшу свою семью.

Кроме того, все больше украинцев надеются открыть собственный бизнес в Польше. В 2020 году об этом заявляло 25%, а уже в 2021 году свою предпринимательскую деятельность хотят начать 40% опрашиваемых лиц.

Также все больше украинцев решается на покупку недвижимости в Польше. Исследование показывает, что в 2020 году такое намерение декларировали 34% респондентов, тогда как в 2021 году количество желающих возросло до 55%.

В то же время 54% украинских экономических иммигрантов интересуются возможностью трудоустройства в другой стране, кроме Польши.

Читайте также: Больше тысячи украинцев открыли бизнес в Польше в прошлом году

Согласно данным исследования, чаще всего на трудовую миграцию в Польшу решаются молодые люди до 39 лет, 51% из них составляют женщины. 28% респондентов указали, что имеют высшее образование, а 48% – профессионально-техническое или среднее специализированное образование.

По оценке Gremi Personal, всего в Польше работает около 1,2 млн мигрантов из Украины. Согласно данным опроса, 10% из них трудоустровены на руководящих должностях, 16% заняты в сфере образования, машиностроения, IT и медицины. В свою очередь, более половины (53%) работают в сфере услуг или выполняют физическую работу.

Gremi Personal занимается трудоустройством украинцев за границей, она имеет 15 офисов в 11 крупнейших городах Польши и 75 агентств-партнеров в 22 городах Украины.

Как сообщалось, по данным Управления социального страхования Польши (ZUS), по состоянию на конец 2020 года было зарегистрировано 725 тысяч официально работающих в Польше иностранцев. Это на 36 тысяч больше, чем на конец сентября 2020 года, или на 55 тысяч больше, чем в феврале 2020 года.

Самые большие группы иностранцев, застрахованных в ZUS, – это граждане Украины (532,5 тыс.), Беларуси (50,6 тыс.) и Грузии (12,9 тыс.).