Антимонопольный комитет оштрафовал дочернюю компанию Google в Украине (обновлено)

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал дочернюю компанию корпорации Google в Украине – ООО "Гугл" – на 1 млн грн за непредставление в установленный срок информации по требованию государственного уполномоченного.

Соответствующее решение приняла Временная административная коллегия Комитета на заседании 2 апреля, передает пресс-служба регулятора.

"Размер штрафа определяется отягчающими обстоятельствами, а именно тем фактом, что ООО "Гугл" не предоставляло Комитета востребованную информацию более года", – сказано в сообщении.

В АМКУ уточнили, что запрашиваемая информация была необходима Комитету для расследования по заявлению физического лица-предпринимателя о блокировании его учетной записи в приложении "Google Мой бизнес".

"Следует отметить, что уже в рамках рассмотрения дела, возбужденного против Общества за непредоставление информации по требованию Комитета, ответчиком была предоставлена затребованная информация, что также учтено АМКУ при определении размера штрафа", – отмечается в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе "Google Украина" пока не смогли предоставить дополнительную информацию по этому делу, передает Интерфакс-Украина.

"В данный момент мы выясняем детали этой ситуации", – прокомментировали в пресс-службе компании.

Согласно данным госреестра, основателем ООО "Гугл" является Google International LLC и Google LLC, а бенефициарами указаны Ларри Пейдж и Сергей Брин.