БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 652 5

Антимонопольный комитет оштрафовал дочернюю компанию Google в Украине (обновлено)

Антимонопольный комитет оштрафовал дочернюю компанию Google в Украине (обновлено)

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал дочернюю компанию корпорации Google в Украине – ООО "Гугл" – на 1 млн грн за непредставление в установленный срок информации по требованию государственного уполномоченного.

Соответствующее решение приняла Временная административная коллегия Комитета на заседании 2 апреля, передает пресс-служба регулятора.

"Размер штрафа определяется отягчающими обстоятельствами, а именно тем фактом, что ООО "Гугл" не предоставляло Комитета востребованную информацию более года", – сказано в сообщении.

В АМКУ уточнили, что запрашиваемая информация была необходима Комитету для расследования по заявлению физического лица-предпринимателя о блокировании его учетной записи в приложении "Google Мой бизнес".

"Следует отметить, что уже в рамках рассмотрения дела, возбужденного против Общества за непредоставление информации по требованию Комитета, ответчиком была предоставлена затребованная информация, что также учтено АМКУ при определении размера штрафа", – отмечается в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе "Google Украина" пока не смогли предоставить дополнительную информацию по этому делу, передает Интерфакс-Украина.

"В данный момент мы выясняем детали этой ситуации", – прокомментировали в пресс-службе компании.

Согласно данным госреестра, основателем ООО "Гугл" является Google International LLC и Google LLC, а бенефициарами указаны Ларри Пейдж и Сергей Брин.

Автор: 

Google (596) Антимонопольний комітет (1475) штраф (1148)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Івест-Няня запрацювала.
показати весь коментар
05.04.2021 19:02 Відповісти
"Гугл" - на 1 млн грн за непредставление в установленный срок информации по требованию государственного уполномоченного.Источник: https://biz.censor.net/n3257724

Ви ще Біла Ґейца чи Ілона Маска оштрафуйте

Хоча .... давайте - Путіна на 1 млд $ - тим більше - є за що
показати весь коментар
05.04.2021 20:21 Відповісти
Опять повторяют россиян,только в виде фарса.Какое вообще отношение имеет гугл к амку?
показати весь коментар
06.04.2021 11:58 Відповісти
Наши амку шники не боятся влипнуть в судебную тяжбу с зубатыми гугловсими юристами?
показати весь коментар
06.04.2021 12:03 Відповісти
Хех, столкнулась жаба и гадюка - украинское правительство и мерзотная современная мегакорпорация.
показати весь коментар
06.04.2021 12:07 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 