Uber Shuttle приостановил работу в Киеве из-за карантина

Пилотный сервис американской компании Uber – Uber Shuttle, запущенный в Киеве в 2019 году, с понедельника, 5 апреля, приостановил работу на время локдауна.

Как сообщили в пресс-службе компании, работа сервиса приостановлена на неопределенный срок, передает Интерфакс-Украина.

"Чтобы помочь предотвратить распространение коронавируса и защитить благополучие нашего сообщества, мы следуем указаниям властей и приостанавливаем поездки с Uber Shuttle до дальнейшего уведомления. При этом обычный сервис Uber останется доступным для пользователей, которым необходимы безопасные средства передвижения", – отметили в пресс-службе компании.

Для всех пользователей, которые имели активный пакет Shuttle в аккаунте Uber состоянию на понедельник 5 апреля, компания автоматически продлит срок действия пакета, когда сервис возобновит свою работу.

Uber также прокоммуницировал с пользователями сервиса, отметив, что сообщит пользователям, как только маршруты снова будут доступными.