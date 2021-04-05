БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Коронавірус і карантин
512 0

Uber Shuttle приостановил работу в Киеве из-за карантина

Uber Shuttle приостановил работу в Киеве из-за карантина

Пилотный сервис американской компании Uber – Uber Shuttle, запущенный в Киеве в 2019 году, с понедельника, 5 апреля, приостановил работу на время локдауна.

Как сообщили в пресс-службе компании, работа сервиса приостановлена на неопределенный срок, передает Интерфакс-Украина.

"Чтобы помочь предотвратить распространение коронавируса и защитить благополучие нашего сообщества, мы следуем указаниям властей и приостанавливаем поездки с Uber Shuttle до дальнейшего уведомления. При этом обычный сервис Uber останется доступным для пользователей, которым необходимы безопасные средства передвижения", – отметили в пресс-службе компании.

Для всех пользователей, которые имели активный пакет Shuttle в аккаунте Uber состоянию на понедельник 5 апреля, компания автоматически продлит срок действия пакета, когда сервис возобновит свою работу.

Uber также прокоммуницировал с пользователями сервиса, отметив, что сообщит пользователям, как только маршруты снова будут доступными.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
карантин (2077) uber (250) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 