Украина подписала меморандум с Катаром о сотрудничестве при добыче газа

Министерство энергетики Украины и Qatar Petroleum – государственная компания Катара, которая осуществляет нефтегазовую деятельность – 5 апреля заключили Меморандум о взаимопонимании по энергетическому сотрудничеству.

Об этом говорнится в сообщении Минэнерго.

От Украины документ подписал и.о. министра энергетики Юрий Витренко, со стороны Катара – президент и генеральный директор компании Qatar Petroleum, государственный министр по энергетике Саад бин Шерида Аль-Каабе.

Как сообщается, государства намерены развивать сотрудничество в частности в сферах инвестиций из Катара в разведку и добычу газа в Украине, а также поставок газа (СПГ) из Катара в Украину.

Меморандум будет действовать в течение трех лет и может быть автоматически продлен на такой же период.

Джерело:  Минэнерго
