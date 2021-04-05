Катар заинтересован выйти на банковский рынок Украины, – Зеленский

Представители финансового сектора Катара заинтересованы во вхождении на банковский рынок Украины,

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе визита в Катар.

"Катар заинтересован выйти на банковский рынок Украины. Мы также заинтересованы и предложили позиции. Они выбирают", – говорится в сообщении Офиса президента.

Кроме того, по словам Зеленского, Катар заинтересован в инвестировании строительства украинских гостиниц в Киеве, Херсоне и Одессе, а также в инвестировании возведения окружной дороги вокруг Киева.

"Мы пригласили их в инфраструктуру, потому что сегодня мы выбираем партнеров, с кем строить окружную вокруг Киева. Хочется построить ее фундаментальной, большой – там 200 км, с мостами. Это очень дорогостоящая работа, около $3 млрд, поэтому одной Украине это сложно будет сделать. Они также в этом заинтересованы", – заявил Зеленский.

В ходе встречи речь шла о катарских инвестициях в строительство в Украине метро и железнодорожных путей.

По словам Зеленского, уже в конце лета ожидаются специалисты из Катара для оценки украинских грузовых и пассажирских авиаперевозок.

"Готовимся к открытию наших государственных авиалиний, нашего государственного авиаперевозчика. И я общаюсь с некоторыми странами-партнерами, кого из них взять с опытом и современным менеджментом. В том числе общаюсь с Катаром, потому что у Qatar Airways очень хороший опыт", – подытожил Зеленский.