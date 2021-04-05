Таможенная служба готовит изменения о криминализации контрабанды

Государственная таможенная служба в рамках утвержденной на заседании Совета нацбезопасности Украины Стратегии противодействия контрабанде разрабатывает законодательные изменения относительно криминализации товарной контрабанды, а также предоставления Гостаможне права оперативно-розыскной деятельности и досудебного следствия.

Об этом говорится в сообщении Гостаможни.

Стратегия была положительно оценена и одобрена и будет реализовываться как комплекс системных действий, предусматривающих:

ресурсное обеспечение Службы, направленное на уменьшение коррупционных рисков и человеческого фактора;

развитие оперативных мероприятий;

нормативно-правовое регулирование и внесения необходимых изменений в действующее законодательство.

В направлении модернизации ресурсного обеспечения Гостаможслужба будет внедрять IТ-системы нового типа с минимизацией влияния человеческого фактора, развивать инфраструктуру пунктов пропуска, продолжать кадровую реформу.

Также для повышения эффективности противодействия контрабанде и ПМЖ Гостаможслужба будет работать над внедрением ряда принципиальных изменений в действующие нормативно-правовые акты по криминализации "товарной" контрабанды, предоставлению таможенным органам права на оперативно-розыскную деятельность и досудебное следствие, внедрению института финансовой ответственности юридических лиц за таможенные правонарушения, уменьшению предела беспошлинного ввоза товаров экспресс-перевозчиками до уровня ЕС, унификации ставок ввозной пошлины.

Что касается оперативных мероприятий, кроме усиления существующего взаимодействия с правоохранительными органами, Гостаможслужба будет инициировать переговоры на уровне правительства по обмену таможенной информацией с ЕС, Китаем и Турцией.