Таможенная служба готовит изменения о криминализации контрабанды

Государственная таможенная служба в рамках утвержденной на заседании Совета нацбезопасности Украины Стратегии противодействия контрабанде разрабатывает законодательные изменения относительно криминализации товарной контрабанды, а также предоставления Гостаможне права оперативно-розыскной деятельности и досудебного следствия.

Об этом говорится в сообщении Гостаможни.

Стратегия была положительно оценена и одобрена и будет реализовываться как комплекс системных действий, предусматривающих:

  • ресурсное обеспечение Службы, направленное на уменьшение коррупционных рисков и человеческого фактора;
  • развитие оперативных мероприятий;
  • нормативно-правовое регулирование и внесения необходимых изменений в действующее законодательство.

В направлении модернизации ресурсного обеспечения Гостаможслужба будет внедрять IТ-системы нового типа с минимизацией влияния человеческого фактора, развивать инфраструктуру пунктов пропуска, продолжать кадровую реформу.

Также для повышения эффективности противодействия контрабанде и ПМЖ Гостаможслужба будет работать над внедрением ряда принципиальных изменений в действующие нормативно-правовые акты по криминализации "товарной" контрабанды, предоставлению таможенным органам права на оперативно-розыскную деятельность и досудебное следствие, внедрению института финансовой ответственности юридических лиц за таможенные правонарушения, уменьшению предела беспошлинного ввоза товаров экспресс-перевозчиками до уровня ЕС, унификации ставок ввозной пошлины.

Что касается оперативных мероприятий, кроме усиления существующего взаимодействия с правоохранительными органами, Гостаможслужба будет инициировать переговоры на уровне правительства по обмену таможенной информацией с ЕС, Китаем и Турцией.

Джерело:  Гостаможня
контрабанда (250) Державна митна служба (503)
Вообще то за контрабанду в Украине практически нет уголовной ответственности, в основном административная(штраф) и конфискация товара самое жёсткое. Честно говоря не понимаю как какие то мутные санкции могут повлиять на контрабандистов. Скорее всего эти "санкции" просто напоминание кое кому что ставки выросли и вместо одного чемодана "капусты" нужно готовить полтора или даже два .Вспомните акцию против евробляхеров исключительно в Харькове и вам всё станет ясно как Божий день. "Расчехлили" ведь исключительно харьковских бляхеров и как только отвезли "чемодан" в Киев кому надо акция быстро была свёрнута и сейчас бляхеры снова катаются как ни в чём не бывало. Такая же ситуация и с контрабандой будет,рассчитаются и всё снова будет как и прежде. Чёрных лесорубов так же поначалу нагибали а теперь тишина и покой,лес рубят щепки летят.
05.04.2021 17:33 Відповісти

