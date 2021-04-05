Система е-билетов во Львове начнет работать с 1 января 2022 года

Система электронного билета во Львове начнет работать в полном объем с 1 января 2022 года.

Об этом говорится в сообщении Львовского горсовета.

"На август мы можем проводить оплату электронного билета при помощи телефона или кредитной карточки, а к концу года вся система должна быть запущена и с 1 января нормально пользуемся электронным билетом", – заявил мэр города Андрей Садовой, передает Интерфакс-Украина.

При этом мэр отметил, что пассажир сможет купить билет за наличные, но его стоимость будет несколько выше, чем в электронном виде.

По словам Садового, сейчас компания-производитель начала установку в трамваях и троллейбусах первой партии валидаторов. До августа они будут установлены в тестовом режиме на некоторых трамвайных, троллейбусных и автобусных маршрутах для того, чтобы отработать весь процесс.

Установка систем электронного билета будет проходить в три этапа. На первом установят около 25 единиц, на них будут отрабатывать все технологические процессы работы системы. На втором этапе установят 100 систем, третий этап предусматривает установку валидаторов на весь общественный транспорт города.

На реализацию проекта электронного билета ЕБРР предоставил ЛКП "Львовавтодор" кредит в сумме 11 млн евро.

Победителем конкурса на разработку системы электронного билета стал консорциум из чешской компании Mikroelektronika и украинской SoftServe.