С начала года 48 клиентов "Волыньгаза" реконструировали системы газоснабжения

С начала 2021 года реконструкцию системы газоснабжения осуществили 48 клиентов АО "Волыньгаз". В 2020 году услугой по реконструкции, которую предоставляет газовая компания, воспользовались 180 клиентов.

Об этом говорится в сообщении компании.

Реконструкция системы газоснабжения - это комплекс работ, который выполняет газораспределительная компания, если потребителю нужно изменить местоположение газового счетчика, котла, колонки, заменить оборудование на более мощное или установить дополнительные газовые приборы, или изменить расположение газовых сетей.

Потребители должны осуществлять замену газового оборудования исключительно с помощью лицензированных специалистов - самовольное вмешательство в систему газоснабжения запрещено законом. Для того, чтобы провести реконструкцию, необходимо обратиться в 104.ua Клиентского пространства с соответствующим заявлением.

Реконструкция предусматривает несколько этапов: изготовление технических условий, изготовление проектного решения, прекращение газоснабжения (поскольку происходит вмешательство в газовую сеть, функционирующая). Далее происходят строительно-монтажные работы (демонтаж / монтаж сети), проверка на прочность, герметичность нового газопровода, прием в эксплуатацию и пуск газа в газовые приборы.

Согласно законодательству, подрядные организации, имеющие лицензию, могут выполнять только проектирование и строительно-монтажные работы по всему спектру работ, предусмотренных реконструкцией. АО "Волыньгаз" предоставляет комплексную услугу по реконструкции, что позволяет значительно сэкономить время и средства клиента. Ведь не нужно самостоятельно контролировать все процессы реконструкции, подавать дополнительно заявления, после раздельного выполнения этапов работ.

Клиенту нужно только один раз обратиться к 104.ua "Клиентского пространства" с заявлением в реконстукцию, предоставить пакет документов и ждать, пока специалисты осуществят работы. Персональный менеджер 104.ua "Клиентского пространства" контролирует предоставление комплекса услуг по реконструкции и в телефонном режиме всегда может предоставить информацию о состоянии выполнения работ.

"Фиксированной стоимости услуги реконструкции в Украине нет. Она рассчитывается в соответствии с проектом, индивидуально. Это связано с тем, что бывают разные виды реконструкции: замена котла по эскизу или перенос газопровода. Кроме того, есть процедурные особенности выполнения реконструкции для физических и юридических лиц", - отмечает менеджер 104.ua "Клиентского пространства" Ольга Руденко.

Если во время реконструкции нужно заменить газовые приборы, персональный менеджер 104.ua "Клиентского пространства" поможет подобрать энергоэффективное оборудование необходимой мощности.

Для нового оборудования, существенное значение имеет периодичность обслуживания в первые 5 лет эксплуатации. При соблюдении установленных заводом-изготовителем требований, обслуживании оборудования раз в год, потеря коэффициента полезного действия минимальна. Если обслуживание не происходило, то коэффициент полезного действия может упасть на 40%. Договор на техническое обслуживание газового оборудования можно заключить в 104.ua "Клиентском пространстве".