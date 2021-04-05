Канада рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полетов над некоторыми районами Украины

Департамент транспорта Канады опубликовал NOTAM, предписывающий канадским авиакомпаниям соблюдать большую осторожность при полетах над Украиной и не заходить в некоторые районы страны.

В воздушном пространстве под ответственностью Украины существуют определенные ограничения, которые действуют с 2014 года и связанные с агрессией России против Украины на востоке страны и временной оккупацией АР Крым, передает Интерфакс-Украина.

Эти ограничения установлены решением Госавиаслужбы, прежде всего для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. В частности, сегодня есть две части воздушного пространства страны, недоступные для полетов воздушных судов гражданской авиации:

запретная зона, установленная на востоке государства над зоной проведения Операций Объединенных Сил, охватывающая воздушное пространство над зоной конфликта и буферную зону более 120 км вокруг зоны конфликта;

зона над временно оккупированной территорией Крыма с учетом территориальных вод.

Все остальное воздушное пространство под ответственностью Украины является безопасным и доступным для планирования и выполнения полетов воздушных судов гражданской авиации.

На данный момент авиационные власти Украины находятся в прямом диалоге с канадскими партнерами относительно публикаций Департамента транспорта Канады об условиях использования воздушного пространства Украины.

"Опубликованный 31 марта 2021 года NOTAM касается сугубо канадских авиакомпаний, которые сегодня фактически не осуществляют полеты над территорией Украины. Несмотря на это, в рамках прямого диалога с авиационными властями Канады "Украэрорухом" и Госавиаслужбой предложено установить непосредственное взаимодействие между соответствующими подразделениями по авиационной безопасности по обмену информацией и координации действий по реагированию на угрозы от зоны конфликта на востоке страны", - сообщили в пресс-службе "Украэроруха".

Согласно данным "Украэроруха", украинская сторона также готова предоставлять Канаде полную информацию о состоянии аэронавигационного обслуживания и безопасности полетов в стране для скоординированных действий в будущем.

"Надеемся, что вышеуказанная координация будет способствовать пересмотру рекомендаций авиаперевозчикам Канады об ограничениях на выполнение полетов в воздушном пространстве под ответственностью Украины и развития транзитного потенциала нашей страны", - подчеркивают в "Украэрорухе".