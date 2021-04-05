Украина и Катар договорились о взаимном признании дипломов моряков

В рамках официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Катар был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством инфраструктуры Украины и Министерством транспорта и коммуникаций Катара о взаимном признании дипломов/свидетельств моряков.

Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры.

"Защита прав и интересов украинских моряков - один из главных приоритетов для Министерства инфраструктуры. Сегодняшним Меморандумом о взаимопонимании с Министерством транспорта и коммуникаций Катара мы открываем окно новых возможностей для дальнейшего профессионального развития наших моряков. Меморандум создаст надлежащий правовой механизм взаимного признания дипломов/свидетельств моряков между нашими странами. И что важно, будет способствовать дальнейшему трудоустройству украинских моряков на судах под флагами Государства Катар. Благодарен катарской стороне за всестороннее интерес к транспортной отрасли Украины и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - прокомментировал подписание договоренностей министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Указанный Меморандум предусматривает урегулирование вопроса относительно направлений и форм сотрудничества между Украиной и Государством Катар в сфере морского транспорта и образования. Поэтому, правилом 1/10 Манильских поправок в приложении к Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года установлено, что Администрация флага обеспечивает признание дипломов/свидетельств специалиста моряков, путем подтверждения дипломов/свидетельств.