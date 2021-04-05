БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Антимонопольный комитет открыл дело против крупнейшего производителя сахара (обновлено)

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл дело против группы компаний "Астарта" и ООО "Радеховский сахар" по признакам антиконкурентных согласованных действий на рынке первичной реализации белого сахара (свекловичного).

Соответствущее решение АМКУ принял 5 апреля, сообщает пресс-служба регулятора.

"В течение последних месяцев Комитетом исследовалась ситуация, связанная с повышением цен на сахар. Установлено, что с сентября 2020 года упомянутые выше субъекты схожим образом повышали оптово-отпускные цены. Стоимость росла подобными темпами и в один период: в течение сентября-ноября 2020 года – в среднем на 48%", – сказано в сообщении.

По оценке Комитета, совокупная доля Группы "Астарта" и ООО "Радеховский сахар" на общегосударственном рынке является значимой для воздействия на рынок и составляет около 40%.

При этом АМКУ не усматривает объективных причин для такой динамики цен.

"Сахаристость свеклы в прошлом году в целом по Украине снизилась на 1,7%, урожайность – на 7,8%, соответствующие посевные площади сократились на 2,7%. Объемы производства сахара в 2020 году сократились на 22,3% по сравнению с предыдущим периодом. В то же время дефицита в Украине не наблюдалось учитывая переходные запасы, объемы импорта и общественную тенденцию по снижению внутреннего потребления", – пояснили в АМКУ.

Кроме того Комитет указывает, что по данным Лондонской биржи, мировые цены не претерпели такого резкого повышения. В это время не произошло и значительных колебаний на валютных рынках или рост налогообложения.

В итоге АМКУ пришел к выводу, что группа "Астарта" и ООО "Радеховский сахар" находятся в разных условиях хозяйственной деятельности, однако похожими действиями ограничили конкуренцию на рынке, и получили возможность повышать цены более конкурентный уровень.

"В рамках расследования, кроме "Астарты" и "Радеховского сахара", Комитетом изучаются действия и других производителей на этом рынке. Подчеркиваю, что АМКУ не ограничится проверкой возможных неконкурентных действий на рынке сахара. В ближайшее время расследуем ситуацию на рынке других социально важных продуктов, которые подорожали в последнее время", – сообщила председатель АМКУ Ольга Пещанская.

В свою очередь в пресс-службе "Астарты" заявили, что предыдущие претензии АМКУ к работе компании были сняты после представления соответствующих пояснений. 

"Мы ничего не скрываем, всегда открыты к сотрудничеству и готовы в дальнейшем предоставить государственному регулятору любые документы, подтверждающие факт отсутствия нарушений действующего конкурентного законодательства. Глубоко убеждена, что после предоставления нами разъяснений и документов, АМКУ откажется от любого из выдвинутых обвинений", – заявила директор по юридическим вопросам "Астарты" Лилия Тимакина.

Как сообщалось, "Астарта" – крупнейший производитель сахара в Украине, в состав компании входят шесть сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 25 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

"Астарта" в 2019 году получила 1,69 млн евро чистой прибыли против 18,26 млн евро чистого убытка в 2018 году. Ее выручка выросла на 20,4% – до 448,01 млн евро.

Основателю и CEO агрохолдинга "Астарта" Виктору Иванчику принадлежит 39,57% его акций, канадской Fairfax Financial Holdings Ltd принадлежало 29%.

цукор (273) ціни (3661) Антимонопольний комітет (1475) Астарта (107)
Топ коментарі
+5
Сахар в два раза дешевле надо сделать. Недавно был где-то 20 грн. уже 35. - это жесть какая-то! Нужно этих барыг, которые накручивают цены - во все дыры **... И так по всему. Отопление тоже каждый месяц дороже и дороже. совсем показились твари! Их тупо надо всех линчевать! Антимонопольный комитет должен быть переформатирован в Суд Линча! И всех этих гнид барыг с вонючими сальными жирными харями битами забивать!
показати весь коментар
05.04.2021 20:07 Відповісти
+5
В чем проблема? Начните производить собственный. Обратитесь.
показати весь коментар
05.04.2021 21:51 Відповісти
+5
Чисто по камуняцки - "атнять и паделить". Как всегда мутозят тех кто производит. Почему государство не выращивает свеклу и потом не продает сахар? Земли стоит пустой сотни тысяч гектаров. Ах да там работать надо
показати весь коментар
05.04.2021 22:42 Відповісти
сахар, шо кокаин стоит)))
показати весь коментар
05.04.2021 18:48 Відповісти
Сахар в два раза дешевле надо сделать. Недавно был где-то 20 грн. уже 35. - это жесть какая-то! Нужно этих барыг, которые накручивают цены - во все дыры **... И так по всему. Отопление тоже каждый месяц дороже и дороже. совсем показились твари! Их тупо надо всех линчевать! Антимонопольный комитет должен быть переформатирован в Суд Линча! И всех этих гнид барыг с вонючими сальными жирными харями битами забивать!
показати весь коментар
05.04.2021 20:07 Відповісти
І у магазинах ти купуєш цукор позаминулорічного врожаю, бо минулорічний іде на кондитерку та води з алкоголем. До нового врожаю його скидають перекупам (бо потрібно звільнити склади) і все по новій)))
показати весь коментар
05.04.2021 20:59 Відповісти
В чем проблема? Начните производить собственный. Обратитесь.
показати весь коментар
05.04.2021 21:51 Відповісти
Чисто по камуняцки - "атнять и паделить". Как всегда мутозят тех кто производит. Почему государство не выращивает свеклу и потом не продает сахар? Земли стоит пустой сотни тысяч гектаров. Ах да там работать надо
показати весь коментар
05.04.2021 22:42 Відповісти
Где ты пустые земли увидел???
показати весь коментар
06.04.2021 06:47 Відповісти
просто продоять ...і всe...
показати весь коментар
05.04.2021 20:35 Відповісти
Та сделайте уже по 10 грн. сахара же полно.
показати весь коментар
05.04.2021 20:42 Відповісти
цікаво, монополію ахмєтова, пінчука фірташа коломойського вони не бачать, але ж це найбільші монополії в Україні.
показати весь коментар
06.04.2021 06:43 Відповісти
все,сладкая жизнь закончилась
показати весь коментар
06.04.2021 10:06 Відповісти
У кого закончилась?
показати весь коментар
06.04.2021 13:51 Відповісти

