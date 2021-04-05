Минюст утвердил порядок автоматического списания средств с банковских счетов Исполнительной службой

Министерство юстиции расширило применение автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках, а также упростило этот процесс.

Соответствующие изменения утверждены приказом Минюста №1061/5 от 23 марта, сообщает "Судебно-юридическая газета".

Согласно внесенным изменениям, теперь этот документ называется не "Порядок автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках в исполнительном производстве о взыскании алиментов", а "Порядок автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках".

Порядок определяет процедуру автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках по исполнительным производствам, в том числе о взыскании алиментов, с помощью автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) путем информационного взаимодействия государственных или частных исполнителей и банков.

При этом Порядок дополнен новым разделом, регулирующим исполнение банками требований органов государственной исполнительной службы/частных исполнителей о получении информации о наличии и состоянии счетов должника

Согласно новому порядку, арест и списание средств будет работать по следующему алгоритму:

исполнитель с помощью автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) создает и направляет в банки требование о получении информации о наличии и состоянии счетов должника;

банки не позднее, чем через час рабочего времени после получения требования, с помощью системы автоматизированного ареста средств присылают исполнителю соответствующую информацию;

исполнитель с помощью АСИП создает и направляет в банки, в которых открыты счета должника, постановление об аресте средств;

банки накладывают арест на денежные средства, находящиеся на счетах должника, и сообщают об этом исполнителя с помощью системы автоматизированного ареста;

исполнитель при наличии средств на счете (счетах) должника с помощью АСИП создает и направляет в соответствующие банки платежные требования на принудительное списание средств;

банки принудительно списывают средства со счетов должника и перечисляют их на счета органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя, через которых средства попадают в взыскателей.

По данным Минюста, сейчас к системе автоматизированного ареста подключено 7 банков, 44 банка подключены к тестовой среде, еще 11 банков на стадии консультаций и предварительных настроек относительно подключения к тестовой среде. То есть, в ближайшее время к системе автоматизированного ареста будет присоединено 62 банка из 73.

Как сообщалось, ранее Национальный банк внес изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, которые вступили в силу 16 февраля 2021 года.

Согласно изменениям, банк теперь обязан предоставить органам государственной исполнительной службы и частным исполнителям информацию о наличии и состоянии счетов должника, которая содержит номера счетов, открытых должником в банке, а также суммы средств, которые являются на таких счетах.