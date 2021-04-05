БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Минюст утвердил порядок автоматического списания средств с банковских счетов Исполнительной службой

Министерство юстиции расширило применение автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках, а также упростило этот процесс.

Соответствующие изменения утверждены приказом Минюста №1061/5 от 23 марта, сообщает "Судебно-юридическая газета".

Согласно внесенным изменениям, теперь этот документ называется не "Порядок автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках в исполнительном производстве о взыскании алиментов", а "Порядок автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках".

Порядок определяет процедуру автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках по исполнительным производствам, в том числе о взыскании алиментов, с помощью автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) путем информационного взаимодействия государственных или частных исполнителей и банков.

При этом Порядок дополнен новым разделом, регулирующим исполнение банками требований органов государственной исполнительной службы/частных исполнителей о получении информации о наличии и состоянии счетов должника

Согласно новому порядку, арест и списание средств будет работать по следующему алгоритму:

  • исполнитель с помощью автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) создает и направляет в банки требование о получении информации о наличии и состоянии счетов должника;
  • банки не позднее, чем через час рабочего времени после получения требования, с помощью системы автоматизированного ареста средств присылают исполнителю соответствующую информацию;
  • исполнитель с помощью АСИП создает и направляет в банки, в которых открыты счета должника, постановление об аресте средств;
  • банки накладывают арест на денежные средства, находящиеся на счетах должника, и сообщают об этом исполнителя с помощью системы автоматизированного ареста;
  • исполнитель при наличии средств на счете (счетах) должника с помощью АСИП создает и направляет в соответствующие банки платежные требования на принудительное списание средств;
  • банки принудительно списывают средства со счетов должника и перечисляют их на счета органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя, через которых средства попадают в взыскателей.

По данным Минюста, сейчас к системе автоматизированного ареста подключено 7 банков, 44 банка подключены к тестовой среде, еще 11 банков на стадии консультаций и предварительных настроек относительно подключения к тестовой среде. То есть, в ближайшее время к системе автоматизированного ареста будет присоединено 62 банка из 73.

Как сообщалось, ранее Национальный банк внес изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, которые вступили в силу 16 февраля 2021 года.

Согласно изменениям, банк теперь обязан предоставить органам государственной исполнительной службы и частным исполнителям информацию о наличии и состоянии счетов должника, которая содержит номера счетов, открытых должником в банке, а также суммы средств, которые являются на таких счетах.

Автор: 

Джерело:  "Судебно-юридическая газета"
теплопостачальна контора начисляет несуществующий долг и в течение часа снимает деньги с твоей карты. *******!
05.04.2021 19:49 Відповісти
+11
корупційна складова ,зараз за просте обвинувачення якоїсь кредитної установи при участії виконавців будуть викачуваим депозіти в громадян а потім попробуй відсудити назад гроші
05.04.2021 18:56 Відповісти
+10
Тю... що може бути простіше за закриття рахунку в банках? Позакривав всі ще в 2008 році і жодного разу не пошкодував про це. Також можна купити підставний рахунок на інше прізвище (наприклад, бомжа або померлого). Кеш і тільки кеш врятує бідних потенційних боржників... Відсутність банківської таємниці і позасудовий доступ безлічі чиновників до рахунків громадян це на мою думку і є фінансовою диктатурою, а додаток "дія" це взагалі фінансове гетто. От Вам і вибір - ******* диктатура і гетто проти старого доброго кешу і свободи.

P.S. Хіба є кращий спосіб знекровити банківську систему за відміну банківської таємниці і відкриття позасудового доступу до рахунків клієнтів третім особам?
05.04.2021 20:59 Відповісти
А где обратка?!!!
Я как пользователь, доказав обдираловку от поставщика услуг, имею право подать бумазейку в банк и в течении часа, его счета будут арестованы и мне перчислены потери!
Млять, не смешите мои колокольчики. Эта игра в одни ворота уже *******.
05.04.2021 20:44 Відповісти
а как быть с долгами государства... мне присудили 25000 грн по судебным решениям административных судов и.. в течении полутора лет не могу получить деньги со счетов налоговой ... т.е с меня за три минуты снимают деньги а с налоговой полтора года... КОЗЛЯЧЬЯ ЗЕ-ВЛАСТЬ при злочинном януковиче был хоть какое то подобие то закона и справедливости который кто соблюдал... при барыге президенте была видимость справедливости и никакой законности... тут и не справедливости и не законности... для своих ВСЁ для народа только ПРАВО ПЛАТИТЬ но не получать
06.04.2021 09:25 Відповісти
PS имея кредитный лимит в 30000грн в Привате - не удивлюсь, если эти клептократы спишут деньги и оттуда если на депозите ничего не найдут. Просто не иметь своих денег на карте мало, нужно закрывать счета к Бениной матери. Только кэш!!! Есть некоторые неудобства, но лучше потерять немного времени, чем все сбережения и влезть в долги
06.04.2021 12:02 Відповісти
для того что б с вас сняли долг у теплоконторы, посредством исполнительной службы
должно быть решение суда , в котором вы сами заинтересованны, что б опровергнуть "несуществующий долг"
06.04.2021 15:45 Відповісти
вы вероятно не сталкивались с отключением газа по решению карманного суда без вашего присутствия и уведомления
06.04.2021 15:59 Відповісти
вы говорили про теплопоставщика а не поставщика газа
06.04.2021 16:03 Відповісти
есть какая-то разница ? эта порочная схема работает и с газовщиками и теплопоставкой и водоканалом
06.04.2021 16:17 Відповісти
ну разница вообще-то есть - поставщик тепла физически не в состоянии вас отрезать от теплопоставки
06.04.2021 16:49 Відповісти
Или хватит и ИНН? Я вот не нашел где нужен суд
09.04.2021 22:27 Відповісти
Согласно изменениям, банк теперь обязан предоставить органам государственной исполнительной службы и частным исполнителям информацию о наличии и состоянии счетов должника, которая содержит номера счетов, открытых должником в банке, а также суммы средств, которые являются на таких счетах.

Ну і це уже - порушення банківської таємниці

Ну і це уже - порушення банківської таємниці
исполнитель с помощью АСИП создает и направляет в банки, в которых открыты счета должника, постановление об аресте средств;банки накладывают арест на денежные средства, находящиеся на счетах должника, и сообщают об этом исполнителя с помощью системы автоматизированного ареста;исполнитель при наличии средств на счете (счетах) должника с помощью АСИП создает и направляет в соответствующие банки платежные требования на принудительное списание средств;банки принудительно списывают средства со счетов должника и перечисляют их на счета органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя, через которых средства попадают в взыскателей.

А це що за самоуправство 1-арешт , 2-списання моїх власних коштів по якомусь папірчику від государственных или частных исполнителей - претензії яких я можу просто не признавати! Хай живе готівка

А це що за самоуправство 1-арешт , 2-списання моїх власних коштів по якомусь папірчику від государственных или частных исполнителей - претензії яких я можу просто не признавати! Хай живе готівка
05.04.2021 20:13 Відповісти
Перед исполнителем лежит решение суда, насколько я понимаю.
05.04.2021 22:06 Відповісти
вангую - очередной избиратель членом-грая?
да когда им нужно они вам в любое время состряпают решение суда, хоть ночью хоть в выходной, вот сколько же вас дибилов будут учить?
06.04.2021 16:16 Відповісти
Кто эти загадочные "ОНИ", раскажи, поприкалываемся. Если ты судишся с бывшей женой за алименты на детей, которых ты настругал в пьяном угаре, штук пять. Присудили с тебя взыскивать 75 процетов от зарплаты, жена отнесла решение в исполнительную службу. А ты даром, шо синяк-деньху с карточки регулярно снимаешь. Вот и придумали механизм, как таких хитрозадых синяков как ты укоротить. Ты до карточки, а там токо четверть от твоей зарплаты дворника...
06.04.2021 18:27 Відповісти
загадочные "ОНИ" это жидовский кагал, который принимает такие сучьи законы.

а строгали в пьяном угаре именно тебя вы6"лядка, ну ничего чем хуже будет тем быстрее вас вздернут
06.04.2021 18:34 Відповісти
Сходи проспись, потом напрягись и попробуй сформулировать мысль-какие именно законы в контексте приведенной статьи неправильные? Шо испольнительная служба сможет выполнить судебное решение? Так завтра ты подашь иск, шо тебе деньги должны, выиграешь суд, получишь решение-и с этим решением сможешь только в пудерклозет сходить. Тебя такое устраивает?
06.04.2021 19:29 Відповісти
претензії яких я можу просто не признавати..... Звучить смішно🤣 можеш не признавати, але гроші спишуть
05.04.2021 23:37 Відповісти
Тю... що може бути простіше за закриття рахунку в банках? Позакривав всі ще в 2008 році і жодного разу не пошкодував про це. Також можна купити підставний рахунок на інше прізвище (наприклад, бомжа або померлого). Кеш і тільки кеш врятує бідних потенційних боржників... Відсутність банківської таємниці і позасудовий доступ безлічі чиновників до рахунків громадян це на мою думку і є фінансовою диктатурою, а додаток "дія" це взагалі фінансове гетто. От Вам і вибір - ******* диктатура і гетто проти старого доброго кешу і свободи.

P.S. Хіба є кращий спосіб знекровити банківську систему за відміну банківської таємниці і відкриття позасудового доступу до рахунків клієнтів третім особам?
05.04.2021 20:59 Відповісти
"можна купити підставний рахунок на інше прізвище (наприклад, бомжа або померлого)" - а знаєш скікі років тюрми за таке дають?
06.04.2021 11:26 Відповісти
Это в твоей засрашке за это турма.
06.04.2021 12:43 Відповісти
Нет ни одного слова про закон и суд,что хотят,то и творят мрази.
06.04.2021 10:49 Відповісти
спасибо 73%. вы зробылы себя разом
06.04.2021 12:19 Відповісти
так вот почему умные хитрые и богатые держат кеш под матрасом ...
ну или в трехлитровых банках в саду )))
как думаете...трошки обвалится банковская системочка когда начнут потихоньку закрывать свои счета снимая кровнозаработанные бабульки?
06.04.2021 13:02 Відповісти
а зарплатные карты куда деть?
теперь хер все закроешь - будешь работать в долг и жрать траву
06.04.2021 16:17 Відповісти
если не успеть обналичить з/п карту - деньги автоматом уйдут мошенникам. Очень радужные перспективы...
06.04.2021 17:09 Відповісти
так именно про зарплатные и идет речь...чтоб с них снимать шо кому показалось
06.04.2021 17:34 Відповісти
уважаемые расшаривайте пожалуйста видео
https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI
06.04.2021 18:36 Відповісти
нормально...
06.04.2021 18:58 Відповісти
не то слово я в ах уе был, и что важно ведь бьется информация по гуглу, и все вроде как правда - т.е. соответствует
06.04.2021 20:27 Відповісти
Народ и раньше в банках деньги не держал, а теперь кроме долгов там ни у кого ничего не будет, давайте похлопаем экономической политике.
06.04.2021 14:05 Відповісти

