Минюст утвердил порядок автоматического списания средств с банковских счетов Исполнительной службой
Министерство юстиции расширило применение автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках, а также упростило этот процесс.
Соответствующие изменения утверждены приказом Минюста №1061/5 от 23 марта, сообщает "Судебно-юридическая газета".
Согласно внесенным изменениям, теперь этот документ называется не "Порядок автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках в исполнительном производстве о взыскании алиментов", а "Порядок автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках".
Порядок определяет процедуру автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках по исполнительным производствам, в том числе о взыскании алиментов, с помощью автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) путем информационного взаимодействия государственных или частных исполнителей и банков.
При этом Порядок дополнен новым разделом, регулирующим исполнение банками требований органов государственной исполнительной службы/частных исполнителей о получении информации о наличии и состоянии счетов должника
Согласно новому порядку, арест и списание средств будет работать по следующему алгоритму:
- исполнитель с помощью автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) создает и направляет в банки требование о получении информации о наличии и состоянии счетов должника;
- банки не позднее, чем через час рабочего времени после получения требования, с помощью системы автоматизированного ареста средств присылают исполнителю соответствующую информацию;
- исполнитель с помощью АСИП создает и направляет в банки, в которых открыты счета должника, постановление об аресте средств;
- банки накладывают арест на денежные средства, находящиеся на счетах должника, и сообщают об этом исполнителя с помощью системы автоматизированного ареста;
- исполнитель при наличии средств на счете (счетах) должника с помощью АСИП создает и направляет в соответствующие банки платежные требования на принудительное списание средств;
- банки принудительно списывают средства со счетов должника и перечисляют их на счета органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя, через которых средства попадают в взыскателей.
По данным Минюста, сейчас к системе автоматизированного ареста подключено 7 банков, 44 банка подключены к тестовой среде, еще 11 банков на стадии консультаций и предварительных настроек относительно подключения к тестовой среде. То есть, в ближайшее время к системе автоматизированного ареста будет присоединено 62 банка из 73.
Как сообщалось, ранее Национальный банк внес изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, которые вступили в силу 16 февраля 2021 года.
Согласно изменениям, банк теперь обязан предоставить органам государственной исполнительной службы и частным исполнителям информацию о наличии и состоянии счетов должника, которая содержит номера счетов, открытых должником в банке, а также суммы средств, которые являются на таких счетах.
Я как пользователь, доказав обдираловку от поставщика услуг, имею право подать бумазейку в банк и в течении часа, его счета будут арестованы и мне перчислены потери!
Млять, не смешите мои колокольчики. Эта игра в одни ворота уже *******.
должно быть решение суда , в котором вы сами заинтересованны, что б опровергнуть "несуществующий долг"
Ну і це уже - порушення банківської таємниці
А це що за самоуправство 1-арешт , 2-списання моїх власних коштів по якомусь папірчику від государственных или частных исполнителей - претензії яких я можу просто не признавати! Хай живе готівка
да когда им нужно они вам в любое время состряпают решение суда, хоть ночью хоть в выходной, вот сколько же вас дибилов будут учить?
а строгали в пьяном угаре именно тебя вы6"лядка, ну ничего чем хуже будет тем быстрее вас вздернут
P.S. Хіба є кращий спосіб знекровити банківську систему за відміну банківської таємниці і відкриття позасудового доступу до рахунків клієнтів третім особам?
ну или в трехлитровых банках в саду )))
как думаете...трошки обвалится банковская системочка когда начнут потихоньку закрывать свои счета снимая кровнозаработанные бабульки?
теперь хер все закроешь - будешь работать в долг и жрать траву
