Польская авиакомпания LOT возобновила полеты в аэропорт "Киев"

Польская авиакомпания LOT с 5 апреля возобновила регулярные авиарейсы в Международный аэропорт "Киев" имени Сикорского.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, до конца мая будут выполняться 3 рейса в неделю (по понедельникам, чентврегам и субботам) из Киева в варшавский Аэропорт имени Фридерика Шопена.

Уже с июня 2021 года количество рейсов должно вырасти до 6 в неделю – полеты в Варшаву запланированы ежедневно, кроме субботы, а в обратном направлении – ежедневно, кроме воскресения.

LOT также осуществляет рейсы в крупнейший столичный аэропорт "Борисполь".