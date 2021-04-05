Польская авиакомпания LOT возобновила полеты в аэропорт "Киев"
Польская авиакомпания LOT с 5 апреля возобновила регулярные авиарейсы в Международный аэропорт "Киев" имени Сикорского.
Как сообщает пресс-служба аэропорта, до конца мая будут выполняться 3 рейса в неделю (по понедельникам, чентврегам и субботам) из Киева в варшавский Аэропорт имени Фридерика Шопена.
Уже с июня 2021 года количество рейсов должно вырасти до 6 в неделю – полеты в Варшаву запланированы ежедневно, кроме субботы, а в обратном направлении – ежедневно, кроме воскресения.
LOT также осуществляет рейсы в крупнейший столичный аэропорт "Борисполь".
Толку от этой инфы ноль - можно подумать до этого в Варшаву нечем было улететь.
Вот кого пускают:
Режим тимчасового в'їздуПРАВО В'ЇЗДУ НА ТЕРИТОРІЮ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА мають ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ, які:є подружжям або дітьми громадян Республіки Польща, або перебувають під постійною опікою громадян Республіки Польща;мають Карту Поляка;мають право на постійне або тимчасове проживання на території Республіки Польща;мають право на виконання робіт на території Республіки Польща на тій самій основі, що й громадяни Польщі, мають дозвіл на працевлаштування, або підтвердження наміру виконання сезонних робіт, підтвердження доручення на виконання робіт іноземцю на території Республіки Польща, виконують роботу на території Республіки Польща або надають документи, з яких виникає, що виконання роботи розпочнеться, відразу після перетину кордону;здобувають освіту у Польщі (учні, студенти, слухачі, здобувачі післядипломної освіти, докторанти);є науковцями, котрі проводять дослідження на території Польщі;є членами родин (подружжя, діти) громадянина Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) - Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедерації;мають дозвіл на постійне проживання або карту довготермінового резидента країни-члена Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) - Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедерації, або є членами їх родин (подружжя, діти), які в'їжджають до Польщі з метою транзиту її територією;є водіями транспортних засобів сфери міжнародних пасажирських, вантажних, чи комбінованих перевезень та в'їжджають на територію Польщі у рамках виконання службових обов'язків;є працівниками дипломатичних та консульських установ, представниками міжнародних організацій та членами їхніх сімей, а також інші особи, які перетинають кордон на підставі дипломатичного паспорта;є пасажирами повітряних суден, які здійснюють міжнародний переліт з аеропорту, розташованого на території Грузії, Японії, Канади, Нової Зеландії, Королівства Таїланд, Республіки Корея, Республіки Туніс, Австралії та мають дозвіл на проживання у вказаних країнах;мають польську національну візу з метою репатріації або візу з метою прибуття до Республіки Польща в якості члена найближчої родини репатріанта;прибувають до Республіки Польща в якості спортсмена, члена тренувального штабу, лікаря, фізіотерапевта або судді, у зв'язку із участю у міжнародних професійних спортивних змаганнях, що організуються на території Республіки Польща міжнародною спортивною федерацією олімпійської або параолімпійської дисципліни або іншої дисципліни, визнаної Міжнародним Олімпійським Комітетом, або організовуються іншою міжнародною спортивною організацією континентального значення, що належить до такої федерації, а також є акредитованими спортивними журналістами (у випадку надання співробітникам Прикордонної варти РП відповідного письмового підтвердження, оформленого організаторами змагань або засвідченого відповідним польським спортивним об'єднанням, що підтверджує факт проведення змагань, час та характер участі у них);в'їжджають до Польщі на підставі візи, виданої з метою прибуття з гуманітарних причин, що становить інтерес для Польщі, або є її міжнародним зобов'язанням;в'їжджають до Польщі на підставі візи, виданої з метою участі у програмі Poland. Business Harbour;іноземні підприємці та представники іноземних суб'єктів підприємницької діяльності, які в'їжджають до Польщі з бізнес-метою та отримали згоду на в'їзд міністра закордонних справ Республіки Польща